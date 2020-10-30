В системе ЖКХ зафиксировано 1122 аварии за месяц

Первые результаты работы системы мониторинга аварий в ЖКХ озвучил на совещании о подготовке субъектов электроэнергетики к отопительному сезону заместитель главы Минстроя Максим Егоров.

Система была запущена в сентябре на всей территории России. К ней подключены 1257 муниципалитетов из 85 регионов.

За первый месяц работы системы было зафиксировано 1122 аварии, 4217 инцидентов и 7605 плановых отключений. Лидирует по количеству аварий система водоснабжения (663 аварии), на втором месте - системы теплоснабжения (208 аварий), на третьем - газоснабжение (91 авария). Меньше всего - 16 аварий - зафиксировано в сфере эксплуатации жилищного фонда.