Выявлен новый странный симптом коронавируса

Зарубежные исследователи рассказали о еще одном зафиксированном симптоме COVID-19, который проявляется на коже. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на журнал Американской академии дерматологии.

Ранее ученые обнаружили симптом коронавируса, связанный с поражением кожи стоп, а иногда и рук. Тогда выяснилось, что пальцы пациентов могут становиться пурпурными, "гореть" и сильно чесаться.

Согласно последним данным, насторожить должно сильное покраснение пальцев. Состояние чаще всего развивается в течение нескольких недель (от одной недели до четырех) после заражения. При этом изменение цвета пальцев может сопровождаться опухлостью.

Ранее врач-дерматолог Гарвардской медицинской школы Эстер Фриман отметила, что кожные симптомы вируса, как правило, относительно быстро уходят и могут развиться на фоне бессимптомного течения заболевания.