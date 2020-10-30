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30.10.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 18 283 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 22,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 5268
  • 2. Санкт-Петербург 801
  • 3. Московская область 524
  • 4. Нижегородская область 401
  • 5. Архангельская область 325
  • 6. Ростовская область 310
  • 7. Воронежская область 296
  • 8. Красноярский край 292
  • 9. Свердловская область 284
  • 10. Иркутская область 232
  • 11. Забайкальский край 232
  • 12. Республика Коми 231
  • 13. Хабаровский край 224
  • 14. Алтайский край 219
  • 15. Республика Крым 216
  • 16. Республика Бурятия 215
  • 17. Ульяновская область 206
  • 18. Томская область 203
  • 19. Мурманская область 199
  • 20. Волгоградская область 199
  • 21. Омская область 197
  • 22. Ханты-Мансийский АО 196
  • 23. Ставропольский край 195
  • 24. Саратовская область 195
  • 25. Приморский край 192
  • 26. Республика Саха (Якутия) 189
  • 27. Новосибирская область 185
  • 28. Ямало-Ненецкий АО 184
  • 29. Кемеровская область 180
  • 30. Оренбургская область 177
  • 31. Республика Алтай 172
  • 32. Пензенская область 170
  • 33. Самарская область 170
  • 34. Пермский край 165
  • 35. Кировская область 153
  • 36. Брянская область 152
  • 37. Челябинская область 151
  • 38. Тверская область 146
  • 39. Тюменская область 144
  • 40. Республика Хакасия 142
  • 41. Краснодарский край 139
  • 42. Ленинградская область 134
  • 43. Амурская область 132
  • 44. Орловская область 125
  • 45. Ярославская область 123
  • 46. Удмуртская Республика 123
  • 47. Курская область 122
  • 48. Астраханская область 122
  • 49. Ивановская область 117
  • 50. Республика Карелия 117
  • 51. Костромская область 115
  • 52. Тульская область 115
  • 53. Смоленская область 114
  • 54. Белгородская область 111
  • 55. Псковская область 110
  • 56. Калининградская область 106
  • 57. Рязанская область 105
  • 58. Владимирская область 101
  • 59. Калужская область 101
  • 60. Республика Калмыкия 99
  • 61. Вологодская область 98
  • 62. Тамбовская область 92
  • 63. Республика Башкортостан 92
  • 64. Сахалинская область 91
  • 65. Кабардино-Балкарская Республика 88
  • 66. Республика Тыва 88
  • 67. Новгородская область 87
  • 68. Республика Дагестан 86
  • 69. Карачаево-Черкесская Республика 86
  • 70. Липецкая область 84
  • 71. Курганская область 80
  • 72. г. Севастополь 80
  • 73. Республика Адыгея 68
  • 74. Республика Мордовия 66
  • 75. Республика Ингушетия 63
  • 76. Республика Северная Осетия 61
  • 77. Чувашская Республика 59
  • 78. Камчатский край 51
  • 79. Магаданская область 48
  • 80. Республика Марий Эл 46
  • 81. Республика Татарстан 46
  • 82. Еврейская АО 42
  • 83. Чеченская Республика 12
  • 84. Ненецкий автономный округ 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 599 976 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0,0%
  • 2. Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,5%
  • 3. Московская область, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,6%
За последние сутки подтверждено 355 летальных случаев
  • Воронежская область 1
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 3
  • Костромская область 1
  • Курская область 4
  • Липецкая область 1
  • Московская область 13
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 3
  • Тверская область 6
  • Тульская область 2
  • Москва 69
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 4
  • Вологодская область 5
  • Калининградская область 1
  • Мурманская область 4
  • Санкт-Петербург 36
  • Республика Крым 2
  • Краснодарский край 7
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 4
  • Ростовская область 15
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Ставропольский край 4
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 1
  • Удмуртская Республика 4
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 4
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 13
  • Пензенская область 2
  • Самарская область 6
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 7
  • Тюменская область 7
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Челябинская область 2
  • Республика Алтай 8
  • Республика Тыва 6
  • Республика Хакасия 3
  • Алтайский край 6
  • Красноярский край 8
  • Иркутская область 8
  • Кемеровская область 7
  • Новосибирская область 5
  • Омская область 6
  • Республика Бурятия 8
  • Республика Саха (Якутия) 8
  • Забайкальский край 5
  • Приморский край 3
  • Амурская область 2
  • Хабаровский край 2

За весь период по России умерло 27 656 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 14 519 человек
  • Белгородская область 128
  • Брянская область 56
  • Владимирская область 78
  • Воронежская область 425
  • Ивановская область 54
  • Калужская область 53
  • Костромская область 49
  • Курская область 87
  • Липецкая область 46
  • Московская область 405
  • Орловская область 125
  • Рязанская область 67
  • Смоленская область 41
  • Тамбовская область 72
  • Тверская область 92
  • Тульская область 82
  • Ярославская область 147
  • Москва 3985
  • Республика Карелия 140
  • Республика Коми 191
  • Архангельская область 155
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Вологодская область 110
  • Калининградская область 50
  • Ленинградская область 76
  • Мурманская область 182
  • Новгородская область 47
  • Псковская область 49
  • Санкт-Петербург 417
  • Республика Адыгея 49
  • Республика Калмыкия 77
  • Республика Крым 97
  • Краснодарский край 51
  • Астраханская область 58
  • Волгоградская область 197
  • Ростовская область 296
  • Севастополь 20
  • Республика Дагестан 93
  • Республика Ингушетия 60
  • Кабардино-Балкарская Республика 33
  • Карачаево-Черкесская Республика 62
  • Республика Северная Осетия - Алания 64
  • Чеченская Республика 4
  • Ставропольский край 252
  • Республика Башкортостан 114
  • Республика Марий Эл 60
  • Республика Мордовия 64
  • Республика Татарстан 95
  • Удмуртская Республика 253
  • Республика Чувашия 75
  • Пермский край 96
  • Кировская область 93
  • Нижегородская область 534
  • Оренбургская область 177
  • Пензенская область 126
  • Самарская область 325
  • Саратовская область 225
  • Ульяновская область 258
  • Курганская область 68
  • Свердловская область 301
  • Тюменская область 79
  • Ханты-Мансийский автономный округ 157
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 92
  • Челябинская область 130
  • Республика Алтай 149
  • Республика Тыва 100
  • Республика Хакасия 42
  • Алтайский край 107
  • Красноярский край 272
  • Иркутская область 215
  • Кемеровская область 128
  • Новосибирская область 142
  • Омская область 212
  • Томская область 89
  • Республика Бурятия 184
  • Республика Саха (Якутия) 90
  • Забайкальский край 197
  • Камчатский край 33
  • Приморский край 99
  • Амурская область 105
  • Магаданская область 31
  • Хабаровский край 68
  • Сахалинская область 110
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлению 1 200 560 человек.

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