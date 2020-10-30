За сутки в России подтверждено 18 283 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 22,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 5268
- 2. Санкт-Петербург 801
- 3. Московская область 524
- 4. Нижегородская область 401
- 5. Архангельская область 325
- 6. Ростовская область 310
- 7. Воронежская область 296
- 8. Красноярский край 292
- 9. Свердловская область 284
- 10. Иркутская область 232
- 11. Забайкальский край 232
- 12. Республика Коми 231
- 13. Хабаровский край 224
- 14. Алтайский край 219
- 15. Республика Крым 216
- 16. Республика Бурятия 215
- 17. Ульяновская область 206
- 18. Томская область 203
- 19. Мурманская область 199
- 20. Волгоградская область 199
- 21. Омская область 197
- 22. Ханты-Мансийский АО 196
- 23. Ставропольский край 195
- 24. Саратовская область 195
- 25. Приморский край 192
- 26. Республика Саха (Якутия) 189
- 27. Новосибирская область 185
- 28. Ямало-Ненецкий АО 184
- 29. Кемеровская область 180
- 30. Оренбургская область 177
- 31. Республика Алтай 172
- 32. Пензенская область 170
- 33. Самарская область 170
- 34. Пермский край 165
- 35. Кировская область 153
- 36. Брянская область 152
- 37. Челябинская область 151
- 38. Тверская область 146
- 39. Тюменская область 144
- 40. Республика Хакасия 142
- 41. Краснодарский край 139
- 42. Ленинградская область 134
- 43. Амурская область 132
- 44. Орловская область 125
- 45. Ярославская область 123
- 46. Удмуртская Республика 123
- 47. Курская область 122
- 48. Астраханская область 122
- 49. Ивановская область 117
- 50. Республика Карелия 117
- 51. Костромская область 115
- 52. Тульская область 115
- 53. Смоленская область 114
- 54. Белгородская область 111
- 55. Псковская область 110
- 56. Калининградская область 106
- 57. Рязанская область 105
- 58. Владимирская область 101
- 59. Калужская область 101
- 60. Республика Калмыкия 99
- 61. Вологодская область 98
- 62. Тамбовская область 92
- 63. Республика Башкортостан 92
- 64. Сахалинская область 91
- 65. Кабардино-Балкарская Республика 88
- 66. Республика Тыва 88
- 67. Новгородская область 87
- 68. Республика Дагестан 86
- 69. Карачаево-Черкесская Республика 86
- 70. Липецкая область 84
- 71. Курганская область 80
- 72. г. Севастополь 80
- 73. Республика Адыгея 68
- 74. Республика Мордовия 66
- 75. Республика Ингушетия 63
- 76. Республика Северная Осетия 61
- 77. Чувашская Республика 59
- 78. Камчатский край 51
- 79. Магаданская область 48
- 80. Республика Марий Эл 46
- 81. Республика Татарстан 46
- 82. Еврейская АО 42
- 83. Чеченская Республика 12
- 84. Ненецкий автономный округ 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 599 976 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0,0%
- 2. Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,5%
- 3. Московская область, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,6%
За последние сутки подтверждено 355 летальных случаев
- Воронежская область 1
- Ивановская область 3
- Калужская область 3
- Костромская область 1
- Курская область 4
- Липецкая область 1
- Московская область 13
- Орловская область 2
- Рязанская область 1
- Смоленская область 3
- Тверская область 6
- Тульская область 2
- Москва 69
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 4
- Вологодская область 5
- Калининградская область 1
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 36
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 7
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 4
- Ростовская область 15
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 5
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Ставропольский край 4
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 1
- Удмуртская Республика 4
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 4
- Кировская область 1
- Нижегородская область 13
- Пензенская область 2
- Самарская область 6
- Курганская область 3
- Свердловская область 7
- Тюменская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Челябинская область 2
- Республика Алтай 8
- Республика Тыва 6
- Республика Хакасия 3
- Алтайский край 6
- Красноярский край 8
- Иркутская область 8
- Кемеровская область 7
- Новосибирская область 5
- Омская область 6
- Республика Бурятия 8
- Республика Саха (Якутия) 8
- Забайкальский край 5
- Приморский край 3
- Амурская область 2
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 27 656 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 14 519 человек
- Белгородская область 128
- Брянская область 56
- Владимирская область 78
- Воронежская область 425
- Ивановская область 54
- Калужская область 53
- Костромская область 49
- Курская область 87
- Липецкая область 46
- Московская область 405
- Орловская область 125
- Рязанская область 67
- Смоленская область 41
- Тамбовская область 72
- Тверская область 92
- Тульская область 82
- Ярославская область 147
- Москва 3985
- Республика Карелия 140
- Республика Коми 191
- Архангельская область 155
- Ненецкий автономный округ 1
- Вологодская область 110
- Калининградская область 50
- Ленинградская область 76
- Мурманская область 182
- Новгородская область 47
- Псковская область 49
- Санкт-Петербург 417
- Республика Адыгея 49
- Республика Калмыкия 77
- Республика Крым 97
- Краснодарский край 51
- Астраханская область 58
- Волгоградская область 197
- Ростовская область 296
- Севастополь 20
- Республика Дагестан 93
- Республика Ингушетия 60
- Кабардино-Балкарская Республика 33
- Карачаево-Черкесская Республика 62
- Республика Северная Осетия - Алания 64
- Чеченская Республика 4
- Ставропольский край 252
- Республика Башкортостан 114
- Республика Марий Эл 60
- Республика Мордовия 64
- Республика Татарстан 95
- Удмуртская Республика 253
- Республика Чувашия 75
- Пермский край 96
- Кировская область 93
- Нижегородская область 534
- Оренбургская область 177
- Пензенская область 126
- Самарская область 325
- Саратовская область 225
- Ульяновская область 258
- Курганская область 68
- Свердловская область 301
- Тюменская область 79
- Ханты-Мансийский автономный округ 157
- Ямало-Ненецкий автономный округ 92
- Челябинская область 130
- Республика Алтай 149
- Республика Тыва 100
- Республика Хакасия 42
- Алтайский край 107
- Красноярский край 272
- Иркутская область 215
- Кемеровская область 128
- Новосибирская область 142
- Омская область 212
- Томская область 89
- Республика Бурятия 184
- Республика Саха (Якутия) 90
- Забайкальский край 197
- Камчатский край 33
- Приморский край 99
- Амурская область 105
- Магаданская область 31
- Хабаровский край 68
- Сахалинская область 110
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлению 1 200 560 человек.