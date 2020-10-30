За сутки в России подтверждено 18 283 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 22,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 5268

2. Санкт-Петербург 801

3. Московская область 524

4. Нижегородская область 401

5. Архангельская область 325

6. Ростовская область 310

7. Воронежская область 296

8. Красноярский край 292

9. Свердловская область 284

10. Иркутская область 232

11. Забайкальский край 232

12. Республика Коми 231

13. Хабаровский край 224

14. Алтайский край 219

15. Республика Крым 216

16. Республика Бурятия 215

17. Ульяновская область 206

18. Томская область 203

19. Мурманская область 199

20. Волгоградская область 199

21. Омская область 197

22. Ханты-Мансийский АО 196

23. Ставропольский край 195

24. Саратовская область 195

25. Приморский край 192

26. Республика Саха (Якутия) 189

27. Новосибирская область 185

28. Ямало-Ненецкий АО 184

29. Кемеровская область 180

30. Оренбургская область 177

31. Республика Алтай 172

32. Пензенская область 170

33. Самарская область 170

34. Пермский край 165

35. Кировская область 153

36. Брянская область 152

37. Челябинская область 151

38. Тверская область 146

39. Тюменская область 144

40. Республика Хакасия 142

41. Краснодарский край 139

42. Ленинградская область 134

43. Амурская область 132

44. Орловская область 125

45. Ярославская область 123

46. Удмуртская Республика 123

47. Курская область 122

48. Астраханская область 122

49. Ивановская область 117

50. Республика Карелия 117

51. Костромская область 115

52. Тульская область 115

53. Смоленская область 114

54. Белгородская область 111

55. Псковская область 110

56. Калининградская область 106

57. Рязанская область 105

58. Владимирская область 101

59. Калужская область 101

60. Республика Калмыкия 99

61. Вологодская область 98

62. Тамбовская область 92

63. Республика Башкортостан 92

64. Сахалинская область 91

65. Кабардино-Балкарская Республика 88

66. Республика Тыва 88

67. Новгородская область 87

68. Республика Дагестан 86

69. Карачаево-Черкесская Республика 86

70. Липецкая область 84

71. Курганская область 80

72. г. Севастополь 80

73. Республика Адыгея 68

74. Республика Мордовия 66

75. Республика Ингушетия 63

76. Республика Северная Осетия 61

77. Чувашская Республика 59

78. Камчатский край 51

79. Магаданская область 48

80. Республика Марий Эл 46

81. Республика Татарстан 46

82. Еврейская АО 42

83. Чеченская Республика 12

84. Ненецкий автономный округ 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 599 976 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0,0%

2. Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,5%

3. Московская область, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,6% За последние сутки подтверждено 355 летальных случаев Воронежская область 1

Ивановская область 3

Калужская область 3

Костромская область 1

Курская область 4

Липецкая область 1

Московская область 13

Орловская область 2

Рязанская область 1

Смоленская область 3

Тверская область 6

Тульская область 2

Москва 69

Республика Карелия 3

Республика Коми 4

Вологодская область 5

Калининградская область 1

Мурманская область 4

Санкт-Петербург 36

Республика Крым 2

Краснодарский край 7

Астраханская область 3

Волгоградская область 4

Ростовская область 15

Севастополь 2

Республика Дагестан 5

Кабардино-Балкарская Республика 2

Ставропольский край 4

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 1

Удмуртская Республика 4

Республика Чувашия 3

Пермский край 4

Кировская область 1

Нижегородская область 13

Пензенская область 2

Самарская область 6

Курганская область 3

Свердловская область 7

Тюменская область 7

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Челябинская область 2

Республика Алтай 8

Республика Тыва 6

Республика Хакасия 3

Алтайский край 6

Красноярский край 8

Иркутская область 8

Кемеровская область 7

Новосибирская область 5

Омская область 6

Республика Бурятия 8

Республика Саха (Якутия) 8

Забайкальский край 5

Приморский край 3

Амурская область 2

Хабаровский край 2 За весь период по России умерло 27 656 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 14 519 человек Белгородская область 128

Брянская область 56

Владимирская область 78

Воронежская область 425

Ивановская область 54

Калужская область 53

Костромская область 49

Курская область 87

Липецкая область 46

Московская область 405

Орловская область 125

Рязанская область 67

Смоленская область 41

Тамбовская область 72

Тверская область 92

Тульская область 82

Ярославская область 147

Москва 3985

Республика Карелия 140

Республика Коми 191

Архангельская область 155

Ненецкий автономный округ 1

Вологодская область 110

Калининградская область 50

Ленинградская область 76

Мурманская область 182

Новгородская область 47

Псковская область 49

Санкт-Петербург 417

Республика Адыгея 49

Республика Калмыкия 77

Республика Крым 97

Краснодарский край 51

Астраханская область 58

Волгоградская область 197

Ростовская область 296

Севастополь 20

Республика Дагестан 93

Республика Ингушетия 60

Кабардино-Балкарская Республика 33

Карачаево-Черкесская Республика 62

Республика Северная Осетия - Алания 64

Чеченская Республика 4

Ставропольский край 252

Республика Башкортостан 114

Республика Марий Эл 60

Республика Мордовия 64

Республика Татарстан 95

Удмуртская Республика 253

Республика Чувашия 75

Пермский край 96

Кировская область 93

Нижегородская область 534

Оренбургская область 177

Пензенская область 126

Самарская область 325

Саратовская область 225

Ульяновская область 258

Курганская область 68

Свердловская область 301

Тюменская область 79

Ханты-Мансийский автономный округ 157

Ямало-Ненецкий автономный округ 92

Челябинская область 130

Республика Алтай 149

Республика Тыва 100

Республика Хакасия 42

Алтайский край 107

Красноярский край 272

Иркутская область 215

Кемеровская область 128

Новосибирская область 142

Омская область 212

Томская область 89

Республика Бурятия 184

Республика Саха (Якутия) 90

Забайкальский край 197

Камчатский край 33

Приморский край 99

Амурская область 105

Магаданская область 31

Хабаровский край 68

Сахалинская область 110

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлению 1 200 560 человек. Выявлен новый странный симптом коронавируса