Завершается VII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020.

За эти годы движение WorldSkills не только преобразило традиционные соревнования по профмастерству, но и задало высокую планку подготовки специалистов мирового уровня, продолжая формировать многоступенчатую систему профессионального роста.

"За семь лет проведения WorldSkills Hi-Tech стал, наверное, самым масштабным в России чемпионатом профессионального мастерства среди специалистов крупнейших российских компаний, холдингов, корпораций, предприятий. И пятилетний юбилей чемпионата мы отметили в 2018 году пятикратным ростом и по количеству компетенций, и по количеству участников. Если в 2014 году было чуть больше 100 участников и 11 компетенций, то за пять лет чемпионат вырос ровно в пять раз", - комментирует директор департамента по работе с промышленностью Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Екатерина Никул. - Костяк нашего самого первого "Хай-тека" составили холдинги Ростеха (ОАК, Вертолеты России, ОДК и др.), а также такие корпорации и крупные компании, как "Евраз", ОСК, ЧТПЗ, Уралвагонзавод - первый промышленный блок, который задал тон и продемонстрировал все преимущества внедрения методик Ворлдскиллс в систему развития персонала. С каждым годом "Хай-тек" расширялся, присоединялись другие отрасли промышленности. С 2015 года участниками стали Росатом, СИБУР, РЖД, Роскосмос, Ростелеком, Россети и много других компаний".

В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией, конкурсанты выполняют задания на своих рабочих местах в домашних регионах, а эксперты оценивают их выполнение дистанционно по видеозаписи из центра управления соревнованиями в Екатеринбурге. Зрители WorldSkills Hi-Tech 2020 имеют возможность следить за ходом соревнований более чем на 100 площадках по всей стране.

Госкорпорация "Ростех" принимает участие в движении WorldSkills с 2014 года. С каждым годом растет вклад ее работников в движение как в количественном, так и в качественном отношении. Если в первый год от Госкорпорации участвовали в движении только три холдинга, а ее команду составляли 44 человека по 9 компетенциям, то в этом году участие в чемпионате принимают 13 холдинговых организаций, 43 предприятия, а сборная состоит из 151 сотрудника по 20 компетенциям из 24 возможных. В общекомандном зачете по количеству медалей начиная с 2017 года Корпорация занимает второе место.

Фото: Предоставлено WorldSkills Russia

Сегодня и бизнес, и органы власти, и эксперты признают проблему несоответствия уровня профобразования требованиям промышленности. По оценкам аналитиков, если ситуация не изменится, то уже к 2025 году дефицит профессиональных кадров в России может достигнуть 10 млн человек. Чтобы решить эту проблему, необходимо внести изменения в систему профподготовки.

Участвуя в чемпионатах WorldSkills Russia, Ростех не просто демонстрирует знания и навыки своих сотрудников, но и проводит масштабное обучение, постепенно вовлекая в движение все больше людей. Участники чемпионатов развиваются в таких сферах, как аддитивное производство, кибербезопасность, инженерный дизайн CAD, изготовление прототипов и др. Эти знания применяются затем в реальном производстве, в новых разработках, в работе над совершенствованием качества продукции.

Основной плюс системы WorldSkills в том, что она раскладывает каждую компетенцию по частям, отдельным навыкам и позволяет их отдельно замерить, а значит посчитать, с чем участник справляется лучше, а с чем хуже, что именно необходимо подтянуть в процессе обучения. Часто для проведения обучения перед чемпионатом, например в компетенции токарные работы, эксперты берут за основу деталь с конкретного производства Госкорпорации. А в рамках компетенции "Управление жизненным циклом" эксперты берут проекты, касающиеся развития производственных систем. Выполняя учебные задачи, участники решают вопросы повышения производительности и сокращения издержек на конкретных предприятиях.

Масштабное представительство Ростеха в самых разных компетенциях было бы невозможно без планомерной подготовки участников. В этом году Академия Ростеха разработала и провела для своей сборной комплексную программу обучения "Технология победы". По этой программе обучение прошли более150 специалистов из 47 предприятий Ростеха. Отдельные блоки обучения для каждого участника подбираются индивидуально, в зависимости от результатов диагностики. Это делает его более эффективным и направленным. Особо важную роль в курсе занимают консультации экспертов WorldSkills, медалистов прошлых чемпионатов и наставников с предприятий.

Опыт участия в соревнованиях обеспечивает условия для личностного и профессионального роста. По итогам прошлых чемпионатов 80% участников компетенции "Управление жизненным циклом" получили повышение или были переведены на более ответственные участки работ. Большинство участников WorldSkills задействованы в реализации стратегически важных проектов предприятий и холдингов.

Важно, что конкурсные задания на WorldSkills моделируют реальные ситуации, с которыми участникам приходится сталкиваться на производстве.

Фото: Предоставлено WorldSkills Russia

Например, руководителю службы охраны труда ОКБ "Электроавтоматика" (входит в АО "КРЭТ" Госкорпорации "Ростех") Александре Никиртичианц нужно было оказать первую помощь пострадавшему, в роли которого выступал живой человек. Согласно легенде, он пережил опасное падение. Необходимо было диагностировать повреждения, выбрать правильную, соответствующую их характеру медицинскую тактику и оказать первую помощь. Эффективность ее действий оценили на 80%, и, по мнению самой Александры, после подобной тренировки ей будет легче справиться с реальными ситуациями на производстве - она переборола страх и уверена в себе и своих навыках.

Во многих компаниях, входящих в Госкорпорацию "Ростех", проводить конкурсы профессионального мастерства начали еще до участия в WorldSkills Hi-Tech. Так, в компании "ОДК ПК "Салют" еще в 2011 году запустили проект "Технопрорыв", объединяющий молодых экономистов, технологов и конструкторов, которые соревнуются друг с другом в рамках своих компетенций. Развиваются у участников и навыки командной работы - ведь сложнейшие задания практически невозможно выполнить в одиночку. В результате конкурсанты взаимодействуют друг с другом гораздо активнее, чем на своем месте работы, что формирует у них уникальный опыт и навыки.

Надо отметить, что в 2014 году программа претерпела изменения в механике проведения состязаний и постепенно преобразовалась в программу "Прорыв", которая стала основой для компетенции "Управление жизненным циклом". Эта компетенция вошла в основной состав чемпионата WorldSkills Hi-Tech в 2019 году.

Заместитель международного эксперта WorldSkills Russia по изготовлению изделий из полимерных материалов Сергей Желобанов вошел в число участников Ворлдскиллс Россия в 2016 году. Тогда же он стал тренером Александра Воробьева, который участвовал в чемпионате в компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ". В результате Александр занял призовое третье место в финальных состязаниях в Москве и вошел в расширенный состав национальной сборной России по токарным работам. В 2017 года они оба представляли Россию на мировом чемпионате в ОАЭ. После участия в этом соревновании Сергей и получил приглашение работать в Ворлдскиллс Россия - сейчас он отвечает за подготовку участников по этой компетенции и занимается организацией тренировок на площадках в Москве, Татарстане и Коврове.

"Измеримым результатом участия в чемпионате могут быть те знания, навыки и опыт, которые не только были приобретены участниками, но и внедрены на предприятиях при решении реальных производственных задач, - уверена директор по управлению персоналом Госкорпорации "Ростех" Юлия Цветкова. - Для этого Корпорация, как один из ведущих экспертов чемпионата по ряду компетенций, стремится к тому, чтобы задания чемпионата соответствовали действующим и перспективным задачам наших предприятий, задействовали аналогичное оборудование. Так, чемпионат становится катализатором технологического прорыва наших предприятий".

"Движение Ворлдскиллс Россия стало одним из опорных инструментов Ростеха для повышения квалификации рабочих и инженеров, личностного роста и улучшения стандартов работы специалистов наших предприятий, - считает заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев. - Большинство наших участников Ворлдскиллс реализуют стратегически важные для Корпорации проекты".

Сотрудничая с Ворлдскиллс Россия, Госкорпорация "Ростех" не только развивает своих сотрудников, но и разрабатывает новые программы профессиональной подготовки, внедряет новые образовательные стандарты и в итоге воспитывает профессионалов нового уровня, востребованных в современных реалиях.