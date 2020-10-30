Зеленский потребовал уволить всех судей Конституционного суда Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий всех судей Конституционного суда, передает портал Страна.ua.

Сообщается, что проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" уже зарегистрирован в парламенте.

Документ подразумевает увольнение всех судей КС, которые ранее приняли скандальное решение о незаконности применения уголовной ответственности за декларирование чиновниками заведомо недостоверных сведений об имуществе и доходах. Зеленский предложил признать это решение "ничтожным" и отменить соответствующие изменения в законе "О предотвращении коррупции".

Как ожидается, процедура отбора кандидатур новых судей начнется до конца года.