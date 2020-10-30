Зрителям запретили критиковать фильм про черных Питера Пэна и Алису

А вот и очередной уровень дна: один из крупнейших мировых киноагрегаторов IMDb запретил пользователям выставлять оценки приквелу-кроссоверу "Питера Пэна" и "Алисы в Стране чудес", в котором оба героя "актуально" оказались чернокожими.

Картина, в оригинале называющаяся Come Away, в русской локализации получила громоздкое название "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес". Главную женскую роль там сыграла Анджелина Джоли.

Как передает Daily Mail, лента стала-де жертвой атак злоумышленников-"хейтеров", которые целенаправленно выставляли данному прогрессивному "межрасовому" приквелу низкие оценки и давали негативные отзывы, дабы отвратить, мол, от опуса публику.

Меж тем эксперты призывают "ненавистников" охладить пыл, указывая, что семья, подобная той, что изображают на экране Джоли и Дэвид Ойелоу, хоть и не была в те времена "нормой", но вполне могла существовать - имелись прецеденты.

Но на IMDb свет клином не сошелся. Есть еще, например, уважаемый агрегатор Rotten Tomatoes, на котором высказываться по этому поводу не запретили. И там оценка фильму пока - скорбные 57% "свежести".

Также ряд пользователей обратили внимание, что под трейлером картины, залитым на ряд YouTube-каналов, не всегда удается поставить "дизлайк". А если и удается, он через какое-то время исчезает. Там же, где опция работает корректно, соотношение отметок "нравится" к "не нравится" говорит само за себя.

Российский зритель увидит опус - если, конечно, вдруг захочет - 26 ноября.