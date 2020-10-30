Новости

Михаил Ефремов хочет остаться в СИЗО Москвы и не уезжать в колонию 13:25
Вышел трейлер постапокалипсиса Майкла Бэя про COVID "Певчая птица" 13:05
Вышел новый тизер хоррора "Хэллоуин убивает" 12:42
Россияне назвали самых страшных персонажей фильмов ужасов 11:35
Скарлетт Йоханссон не переживает из-за переноса "Черной вдовы" 11:20

Зрителям запретили критиковать фильм про черных Питера Пэна и Алису

Новости
    30.10.2020, 13:48
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Kinoafisha.info Фото: youtube.com/ Kinoafisha.info
Фото: youtube.com/ Kinoafisha.info

А вот и очередной уровень дна: один из крупнейших мировых киноагрегаторов IMDb запретил пользователям выставлять оценки приквелу-кроссоверу "Питера Пэна" и "Алисы в Стране чудес", в котором оба героя "актуально" оказались чернокожими.

Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Страна Лавкрафта": негры против монстров

Картина, в оригинале называющаяся Come Away, в русской локализации получила громоздкое название "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес". Главную женскую роль там сыграла Анджелина Джоли.

Как передает Daily Mail, лента стала-де жертвой атак злоумышленников-"хейтеров", которые целенаправленно выставляли данному прогрессивному "межрасовому" приквелу низкие оценки и давали негативные отзывы, дабы отвратить, мол, от опуса публику.

Меж тем эксперты призывают "ненавистников" охладить пыл, указывая, что семья, подобная той, что изображают на экране Джоли и Дэвид Ойелоу, хоть и не была в те времена "нормой", но вполне могла существовать - имелись прецеденты.

Фото: kinopoisk.ru
Фея Динь-Динь в ремейке "Питера Пэна" станет негритянкой

Но на IMDb свет клином не сошелся. Есть еще, например, уважаемый агрегатор Rotten Tomatoes, на котором высказываться по этому поводу не запретили. И там оценка фильму пока - скорбные 57% "свежести".

Также ряд пользователей обратили внимание, что под трейлером картины, залитым на ряд YouTube-каналов, не всегда удается поставить "дизлайк". А если и удается, он через какое-то время исчезает. Там же, где опция работает корректно, соотношение отметок "нравится" к "не нравится" говорит само за себя.

Российский зритель увидит опус - если, конечно, вдруг захочет - 26 ноября.

Новости

Юрист Асмус раскрыла детали ее развода с Харламовым 29.10.2020
Тизер: Netflix продлил сериал "Нарко: Мексика" на третий сезон 29.10.2020
СМИ: 56-летний Брэд Питт бросил 27-летнюю модель Потуральски 29.10.2020
Marvel снимет фильм о женской команде Мстителей 29.10.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
"Дивный новый мир" закрыт после первого сезона 29.10.2020
Фото "Ведьмака": обновленная броня Нильфгаарда и беременная чародейка 28.10.2020
⧣ интернет
Фото: youtube.com/ AC/DC
Новый клип AC/DC набрал 3,5 миллиона просмотров в Сети 28.10.2020
Опубликовано письмо Михаила Ефремова к семье погибшего курьера Захарова 26.10.2020
Шнуров опять сцепился с Лозой 23.10.2020
⧣ скандалы
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Харламов назвал причину развода с Асмус 28.10.2020
Актер Сергей Жигунов опять развелся с актрисой Верой Новиковой 26.10.2020
Ефремов прокомментировал работу своих адвокатов 25.10.2020