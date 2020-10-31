В понедельник 2 ноября в 15.00 "Российская газета" проведет пресс-конференцию с участием представителя МЧС России. Учитывая, что с нового года вступят в силу три приказа МЧС России, регулирующие поведение на водных объектах и на пляжах страны, представитель чрезвычайного ведомства расскажет, что нового ожидает россиян и для чего вообще понадобилось вносить изменения в правила поведения на воде.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости