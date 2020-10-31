В понедельник 2 ноября в 15.00 "Российская газета" проведет пресс-конференцию с участием представителя МЧС России. Учитывая, что с нового года вступят в силу три приказа МЧС России, регулирующие поведение на водных объектах и на пляжах страны, представитель чрезвычайного ведомства расскажет, что нового ожидает россиян и для чего вообще понадобилось вносить изменения в правила поведения на воде.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости
В пресс-конференции примет участие: Андрей Ильич Печенин, начальник Отдела государственной инспекции по маломерным судам (Отдел ГИМС) Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России.
Аккредитация представителей СМИ для участия в пресс-конференции по ZOOM по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 499 257-59-79 до 02 ноября 09.00 мск.