Анонс новой песни AC/DC за день посмотрели более 450 тысяч зрителей

Культовая рок-группа представила видеотрейлер второй новой песни - Demon Fire. А 13 ноября выпустит уже и семнадцатый студийный альбом Power Up (в сокращенном правописании - PWR Up). Первый релиз новых песен с Rock or Bust, изданного в 2014 году.

У AC/DC мало что изменились. Снова форсированный высокий вокал Брайана Джонса, сверхскоростная работа ударника Фила Радда, наэлектризованные разряды гитарных риффов и соло Ангуса Янга, могучая колотушка бас-гитары Клиффа Уильямса. Только на ритм-гитаре играет уже другой Янг - Стив. А диск будет знаком уважения ушедшему из жизни в 2017 году ритм-гитаристу еще самого первого состава - Малькольму Янгу.

Да и студия в Ванкувере ныне та же - принадлежащая Брайану Адамсу Warehouse Studio. Именно там за шесть недель августа и сентября 2018 года и был записан этот альбом. А потом он еще некоторое время дорабатывался - в начале 2019-го.

Продюсер записи, кстати, остался тот же: Брендон O'Брайен, работавший и над двумя предыдущими релизами - Rock Or Bust и Black Ice (2008).

В Power Up будут представлены 12 песен. Судя по двум представленным премьерам (5 октября солисту Брайну Джонсу исполнилось 73 года, и накануне этого события группа разместила в интернете видео-тизер первой новой песни - Shot in the Dark, а затем выложила клип), перемен в звучании нет. Группа по-прежнему играет быстро, агрессивно, мощно и мелодично. Не отвлекаясь на эксперименты и медленные композиции. Но ведь AC/DC всегда и любили не за новшества, а за верность традиции, неумолимый азарт и неизменный драйв.

Так будет и на этот раз.