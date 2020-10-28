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Новый клип AC/DC набрал 3,5 миллиона просмотров в Сети

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    28.10.2020, 15:47
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ AC/DC Фото: youtube.com/ AC/DC
Фото: youtube.com/ AC/DC

AC/DC вернулись - по-настоящему! На официальном YouTube-канале легендарных австралийцев появился клип на песню Shot in the Dark.

Фото: youtube.com/ GEORGE ROCK official channel
Умер бывший бас-гитарист AC/DC Пол Мэттерс

Ранее фанаты могли убедиться в том, что многоожидаемое воссоединение культовой команды состоялось: сам трек опубликовали в начале месяца, порадовав узнаваемым с первой же секунды саундом и фирменным жизнерадостным вокалом Брайана Джонсона. Теперь видеоряд закрепляет радостное впечатление: всё, за что мы любим AC/DC, на месте: включая хулиганскую кепку Джонсона и короткие шортики 65-летнего Ангуса Янга, в которых он бодро скачет уже который десяток лет.

Поклонники с воодушевлением приняли возвращение кумиров: выложенный 26 октября ролик набрал свыше 3,5 млн просмотров и 269 тысяч лайков.

Напомним, в 2017 году скончался гитарист и сооснователь группы Малькольм Янг. Затем заболел вокалист Брайан Джонсон, вскоре заменённый Экслом Роузом из Guns N' Roses. Казалось, что AC/DC в известном нам виде пришёл конец, но теперь выяснилось, что Эксл стал частью группы лишь на время тура. Теперь Джонсон на месте, и нас ждёт новый альбом старых добрых AC/DC - PWR/UP (или Power Up), выход которого назначен на 13 ноября. Ура!

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