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Рубрика: В мире

Австрия вводит второй локдаун из-за коронавируса

Текст: Александр Саможнев
Австрия вступает во вторую фазу в борьбе с пандемией. С 3 по 30 ноября будут введены значительные ограничения для граждан, заявил канцлер Себастьян Курц в ходе телеконференции.
Фото: AP Photo/Ronald Zak Фото: AP Photo/Ronald Zak
Фото: AP Photo/Ronald Zak

По словам политика, предлагается ввести запрет на гастрономию и гостиничный бизнес, а также на проведение массовых мероприятий. Ночлег больше не может быть предложен для туристических целей, а заведения общественного питания предложат еду только на вынос или услуги по доставке. При этом правительство компенсирует 80 процентов потери доходов. Основой для этого являются доходы предыдущего года.

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Кроме того, театры, кинотеатры, музеи, бассейны будут закрыты. Командные виды спорта также запретят в ноябре. Однако спортивные сооружения останутся открытыми для индивидуальных видов спорта.

Существует также ограничение на передвижение с 20:00 до 6:00. Запрещается собираться после 20:00 в парках. Наказаниям подвергнут также рестораторов, которые открывают свои заведения в это время. Нет никаких ограничений на уход за другими людьми, выгул собак, и поездку на работу.

Старшие классы и студенты университетов перейдут на дистанционное обучение, детские сады продолжат работу в обычном режиме. Компании постараются перевести сотрудников на удаленную работу сообщает портал trend.at.

В мире Европа Австрия

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