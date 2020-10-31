Австрия вводит второй локдаун из-за коронавируса

Австрия вступает во вторую фазу в борьбе с пандемией. С 3 по 30 ноября будут введены значительные ограничения для граждан, заявил канцлер Себастьян Курц в ходе телеконференции.

По словам политика, предлагается ввести запрет на гастрономию и гостиничный бизнес, а также на проведение массовых мероприятий. Ночлег больше не может быть предложен для туристических целей, а заведения общественного питания предложат еду только на вынос или услуги по доставке. При этом правительство компенсирует 80 процентов потери доходов. Основой для этого являются доходы предыдущего года.

Кроме того, театры, кинотеатры, музеи, бассейны будут закрыты. Командные виды спорта также запретят в ноябре. Однако спортивные сооружения останутся открытыми для индивидуальных видов спорта.

Существует также ограничение на передвижение с 20:00 до 6:00. Запрещается собираться после 20:00 в парках. Наказаниям подвергнут также рестораторов, которые открывают свои заведения в это время. Нет никаких ограничений на уход за другими людьми, выгул собак, и поездку на работу.

Старшие классы и студенты университетов перейдут на дистанционное обучение, детские сады продолжат работу в обычном режиме. Компании постараются перевести сотрудников на удаленную работу сообщает портал trend.at.