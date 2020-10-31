Беларусь объявила об ограничении въезда иностранцам

С 1 ноября в Беларуси будет ограничено пересечение границы иностранцами в наземных пунктах пропуска из-за ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госпогранкомитет республики.

В заявлении ведомства говорится, что Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах, а также в пунктах пропуска в речных портах.

Ограничение не распространяется на россиян, следующих транзитом через территорию Беларуси в Россию, а также на лиц, прибывающих в Беларусь через аэропорт Минска.