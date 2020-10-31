Биологи нашли вещества, подавляющие рост раковых клеток

Ученые Национального исследовательского университета "Высшей школы экономики" открыли вещества, препятствующие делению клеток. Эту способность можно использовать в борьбе с онкологическими заболеваниями, при которых, как известно, происходит активное деление ненужных организму клеток.

Вещества относятся к классу дифенил-изоксазолов, и их можно синтезировать из производных бензола и других органических ароматических соединений, сообщается в научном издании Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.

Они воздействуют на тубулин, базовый белок клеток, отвечающий за их деление. Существующие сегодня лекарства, с помощью которых уничтожаются опухоли нацелены либо на уничтожение ДНК раковых клеток либо на воспрепятствование их росту и делению клеток. Причем второй способ считается более перспективным.

Помимо синтетических препаратов применяются их природные аналоги, открытые в клетках тропических растений, а также укропа и петрушки.

Действующее вещество лекарства соединяется с частью молекул тубулина, используя структуру, которую ученые называют триметоксифенильным кольцом.

Ценность открытия российских ученых в том, что они сумели связать с тубулином вещества и без такого кольца - с помощью моделирования. Они создали четыре варианта подобных молекул и проверили их действие на эмбрионах морских ежей, клетки которых делятся почти столь же быстро, как и раковые клетки. Результаты показали, что все четыре типа молекул успешно замедляли рост зародыша и мешали работе тубулина. Проведенные исследования на культурах раковых клеток человека привели к такому же результату.

С помощью такого моделирования ученые смогут открыть и другие перспективные вещества для создания препаратов, препятствующих росту и развитию злокачественной опухоли.