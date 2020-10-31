Болгария угрожает блокировкой переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС

В Софии выразили готовность блокировать начало официального переговорного процесса о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

Глава МИД Болгарии Екатерина Захарьева подчеркнула в интервью Reuters, что в Скопье должны "принять историческую истину". Ее заявление прозвучало на фоне многолетних споров двух стран о национальной и языковой идентичности народа Северной Македонии. Так, в Софии настаивают на наличии болгарских корней у этноса западной соседки.

"Мы не оспариваем ни их право на самоопределение, ни их право называть свой язык, как они хотят, - отметила Захарьева. - Признание болгарских корней положит конец всему этому".

Ранее с категоричным заявлением о намерении Софии отстаивать свои интересы в указанном вопросе выступил и министр обороны республики Красимир Каракачанов. Тогда глава силового ведомства обвинил Северную Македонию в присваивании части истории Болгарии.