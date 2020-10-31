Несмотря ни на что, в сербском городе Нови-Сад 5 ноября начинается чемпионат мира-2020 по самбо. Его должен был принимать Ашхабад, но в связи с понятными событиями спортсменам многих стран было бы непросто преодолеть долгий путь до туркменской столицы.

И Международная федерация самбо (ФИАС) вместе с Федерацией самбо Сербии решили провести важнейший турнир года в Нови-Саде. Арена СПЕНС должна принять взрослых самбистов и самбисток, а также мужчин- представителей боевого самбо. Помимо этого на ковер выйдут юноши и девушки, юниоры и юниорки, разыграют медали первенства мира.

Как рассказали специально для "Российской газеты" в пресс-службе ФИАС, на данный момент свое участие подтвердили представители 33 стран. Цифра, конечно, не окончательная, но готовность выйти на ковер выразили 400 спортсменов.

В полном составе отправляется в Сербию наша сборная. Понятно, что даже на первом этапе соблюдены все предосторожности. В Белград спортсменов, тренеров, руководителей, представителей прессы доставит чартер, вылетающий 3 ноября из Домодедово. А там на автобусах в Нови-Сад, что в 80 километрах от Белграда.

До старта чемпионата состоится Конгресс ФИАС. Ну, а схватки пройдут на арене СПЕНС с 5 по 8 ноября.