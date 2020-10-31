Число погибших в результате землетрясения в Измире увеличилось до 28

По данным агентства Anadolu, в общей сложности было спасено около 100 человек. Пока неясно, сколько пострадавших еще находится под завалами. Круглые сутки работают около пяти тысяч поисковиков. Ранения в результате катастрофы получил 831 человек в Измире и трех других провинциях, 25 из них находились в реанимации, уточнило министерство здравоохранения.

По счастливой случайности в рухнувшем здании спасатели связались с 38-летней женщиной и ее четырьмя детьми. Вручную проведена очистка коридора, чтоб вывести их наружу. Две другие женщины в возрасте 53 и 35 лет были вызволены в субботу утром из-под обломков обрушившегося двухэтажного здания.