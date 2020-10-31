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Рубрика: Спорт

Футбольному клубу "Барселона" грозит скорое банкротство

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/Albert Gea Фото: REUTERS/Albert Gea
Фото: REUTERS/Albert Gea

Один из ведущих клубов Европы "Барселона" может быть признана банкротом.

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У каталонского клуба - серьезные финансовые проблемы. В скором времени команда может быть признана банкротом. Спасти от этого может только одно - клубу удастся договориться с игроками о снижении заработных плат, сообщает AS.

Для того, чтобы избежать банкротства руководству каталонцев необходимо до 5 ноября сократить зарплаты игрокам на 30%. Таким образом клубу удастся сократить расходы на 190 миллионов евро. При любом другом раскладе уже в январе "Барселона" станет банкротом.

Одной из главных причин этого стала пандемия коронавируса. 17 октября игроки уже ответили отказом на предложение "затянуть пояса". Теперь клуб рассматривает вариант, при котором зарплаты будут снижены в одностороннем порядке.

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