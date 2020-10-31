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31.10.2020 09:47
Рубрика: Общество

Гастроэнтеролог рассказала о вреде и пользе лосося для организма

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лосось в просторечии величают "красной рыбой", хотя его мясо может быть не обязательно красно-оранжевого цвета. Однако - это не только вкусная и полезная рыба, но в некоторых случаях она может нанести вред здоровью.

Дело в том, что на российские прилавки может попасть лосось выращенный в неволе за границей, например, в Норвегии. Часто рыбу на фермах пичкают антибиотиками и гормонами, что может представлять опасность для детей и беременных женщин.

Фото: iStock
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Кроме того, любители азиатских блюд, где присутствует сырая рыба, рискуют заразиться гельминтами. Обезопасить красную рыбу поможет предварительная заморозка до -35 градусов или приготовление рыбы при температуре +63 градуса.

"Не полезен копченый лосось из-за образования канцерогенов при копчении. Также копченые продукты особенно вредны при заболеваниях желудка, печени и желчевыводящих путей", - заявила kp.ru гастроэнтеролог Инна Мазько.

И тем не менее, лосось содержит важные полиненасыщенные кислоты: Омега-3 и Омега-6, необходимые для эластичности и здоровья кожи и волос. Полезен лосось для улучшения общего кровообращения. Витамины группы В снижают уровень "плохого" холестерина и расширяют капилляры. Исследования показывают, что жирные кислоты, содержащиеся в лососе, также воздействуют на клетки мозга и уменьшают проблемы с вниманием и памятью. Лосось в рекордсменах по содержанию фосфора и калия.

Наука Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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