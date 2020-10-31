"Химки" обыграли "Црвену Звезду" в Евролиге

Подмосковные "Химки" одержали первую победу в регулярном чемпионате Евролиги. В матче шестого тура подопечные Римаса Куртинайтиса на своем паркете одолели сербскую "Црвену Звезду" - 83:77. Символично, что важнейшая виктория стала 800-й в истории клуба.

Старт нынешнего сезона, что в Единой лиге, что в Евролиге получился для химчан крайне непростым. Из-за вала травм и эпидемии ковида подмосковная команда на несколько матчей подряд с трудом набирала необходимые восемь человек. Но и потом, когда лидеры вернулись в строй, предсказуемо потребовалось время, чтобы баскетболисты набрали нужные кондиции, вспомнили игровые связи.

Прорыв случился в матче с "Црвеной Звездой", хотя и к нему хозяева подошли не в оптимальном составе. По состоянию здоровья игру пропускали ветераны Егор Вяльцев и капитан Сергей Моня: функции последнего легли на Алексея Шведа. Плюс в лазарете остался Стефан Йович, продолжающийся лечить травму голеностопа.

В итоге, в стартовой пятерке вышли Алексей Швед, Яннис Тимма, Сергей Карасев, Грег Монро и Йонас Жеребко.

Однако главный герой этого матча появился на паркете со скамейки. Речь об Эррике МакКоллуме, который в межсезонье перешел в подмосковный клуб из казанского УНИКСа, где успел очень ярко себя проявить. Сделать то же самое в "Химках" у МакКоллума долгое время не было возможности: игрок набирал форму. Но в матче со "Звездой" стало понятно, какого уровня баскетболиста взяли химчане.

Матч получился очень близким. До четвертой 10-минутки, которая началась при счете 58:57 не было ясно, кто же заберет победу. В итоге, многое предрешили 14 очков, набранные в этой четверти именно МакКоллумом. Он же с 23 баллами стал самым результативным игроком из тех, что выходили этим вечером на паркет.

- Очень рад, как сегодня сыграл МакКоллум, который за такое короткое время смог войти в игру и понять, что и как мы играем, - отдельно отметил игру американца Римас Куртинайтис. - Сегодня он нам очень помог во всех отношениях: когда команде было тяжело, он взял игру на себя, хорошо защищался против быстрых игроков "Црвены Звезды", таких как Лойд. Одним словом, он молодец. Хорошо вписался в наш коллектив, отлично тренируется, хороший парень. Думаю, с ним наши дела пойдут в гору.

Фото: bckhimki.com

Не оставил без внимания наставник "Химок" и игру Алексея Шведа, который оформил дабл-дабл (двузначные показатели по двум параметрам) с 15 очками и 12 передачами.

- Очень понравилось, как сегодня играл Алексей Швед: он играл на команду и, быть может, на набрал свою норму очков, зато раздал 12 передач, защищался, то есть делал именно то, что от него нужно для командного результата.

Да и игрой команды в целом Римас Куртинайтис остался очень доволен.

- Рад, что мы, наконец, одержали первую победу в Евролиге, - признался литовский специалист. - Надеюсь, наши проблемы позади, и все игроки вернулись на площадку. Мы показали хорошую защиту, а также контролировали игру, и все было отлично. Также мы намного умнее сыграли в нападении, особенно в концовке матча. Считаю, что нам удалось сдержать Лойда. В среднем он набирает 23.5 очка за игру, мы же его остановили на 18 очках. Выиграли 6 очков, отобрали у Лойда 5 очков, и именно это стало ключом к победе. Мы очень неплохо сыграли против него в защите.

С тренером согласился и капитан подмосковной команды.

- Мне кажется, мы здорово сыграли в защите, особенно, во второй четверти. Мы хорошо двигали мяч, получали много возможностей для открытых бросков, ну и отличный матч провел Эррик, - подчеркнул Алексей Швед. - Мы очень рады одержать первую победу в Евролиге, это успех всей команды. Да, мы смазали несколько открытых бросков в третьей четверти, но продолжали гнуть свою линию и держаться вместе.

В следующем, 7-м туре Евролиги "Химки" 6 ноября сыграют в Стамбуле с местным Фенербахче". Результаты остальных матчей 6-го тура: "Виллербан" (Франция) - "Жальгирис" (Литва) - 74:83, ЦСКА (Россия) - "Валенсия" (Испания) - 84:75, "Маккаби" (Израиль) - "Фенербахче" (Турция) - 65:75, "Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия) - 100:82, "Олимпиакос" (Греция) - "Анадолу" (Турция) - 79:84, "Баскония" (Испания) - "Барселона" (Испания) - 71:72.

Матчи "Зенит" (Россия) - "Панатинаикос" (Греция) и "Армани" (Италия) - "Альба" (Германия) перенесены.

Первая пятерка команд после 6-го тура: "Жальгирис" (5 побед - 1 поражение), "Барселона" (5-1), "Бавария" (4-2), "Армани" (3-1), "Валенсия" (3-2).