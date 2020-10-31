Как эсминец "Новик" установил мировой рекорд скорости в 1913 году

31 октября 1913 года на ходовых испытаниях эскадренный миноносец "Новик" показал мировой рекорд скорости - 37,7 узла. Это был первый эсминец российской постройки с паротурбинными двигателями и котлами высокого давления, отапливаемыми только жидким топливом.

Заложили "Новик" 19 июня 1910 года в Петербурге на стапеле Путиловского завода. Именно он выиграл в январе 1909 года конкурс "Особого комитета по усилению флота". В основу проекта корабелы под руководством Алексея Крылова положили инновационную идею установки тяжелых турбинных механизмов и судовых котлов.

Кстати, название "Новик" предложил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Николай Эссен в память о героически погибшем в русско-японской войне крейсере 2-го ранга, которым он командовал в 1902-1904 годах. Император Николай II утвердил название.

При проектировании "Новика" конструкторы Путиловского завода акцентировали особое внимание на обеспечении живучести корабля. А вот вооружили эсминец четырьмя двойными торпедными аппаратами диаметром 457 миллиметров. Артиллерийское вооружение - четыре пушки с унитарными снарядами калибра 102 миллиметра и переносные пулеметы системы "Максим".

К концу 1910 года завершили формирование корпуса, сделали котлы и турбины. 21 июня 1911 года корабль спустили на воду. В августе 1912 года после испытаний эсминец признали годным к приему в казну. На ходовых испытаниях в октябре 1913 года "Новик" развил скорость в 37,7 узла. Это был мировой рекорд. Высокую скорость обеспечивали паровые турбины германской фирмы "Вулкан".

К началу Первой мировой войны эсминец являлся лучшим кораблем в своем классе. Он послужил мировым образцом при создании эскадренных миноносцев военного и послевоенного поколения.

Последняя операция "Новика" в первой мировой войне - Моонзундское сражение. После него корабль поставили на ремонт и в гражданской войне он не участвовал. Потом его модернизировали - поменяли навигационное оборудование и радиосвязь, двухтрубные торпедные аппараты заменили трехтрубными. В 1926 году "Новик" переименовали в "Яков Свердлов".

Погиб корабль 28 августа 1941 года. Его направили в Таллин для эвакуации защитников города. В "Якова Свердлова" попала торпеда, разломившая эсминец пополам. Корабль затонул.у острова Мохни в Финском заливе Балтийского моря.