Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
31.10.2020,  
12:30
Текст:  Светлана Цыганкова

Как эсминец "Новик" установил мировой рекорд скорости в 1913 году

31 октября 1913 года на ходовых испытаниях эскадренный миноносец "Новик" показал мировой рекорд скорости - 37,7 узла. Это был первый эсминец российской постройки с паротурбинными двигателями и котлами высокого давления, отапливаемыми только жидким топливом.
Фото: Wikimedia.org Фото: Wikimedia.org
Фото: Wikimedia.org

Заложили "Новик" 19 июня 1910 года в Петербурге на стапеле Путиловского завода. Именно он выиграл в январе 1909 года конкурс "Особого комитета по усилению флота". В основу проекта корабелы под руководством Алексея Крылова положили инновационную идею установки тяжелых турбинных механизмов и судовых котлов.

Кстати, название "Новик" предложил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Николай Эссен в память о героически погибшем в русско-японской войне крейсере 2-го ранга, которым он командовал в 1902-1904 годах. Император Николай II утвердил название.

При проектировании "Новика" конструкторы Путиловского завода акцентировали особое внимание на обеспечении живучести корабля. А вот вооружили эсминец четырьмя двойными торпедными аппаратами диаметром 457 миллиметров. Артиллерийское вооружение - четыре пушки с унитарными снарядами калибра 102 миллиметра и переносные пулеметы системы "Максим".

К концу 1910 года завершили формирование корпуса, сделали котлы и турбины. 21 июня 1911 года корабль спустили на воду. В августе 1912 года после испытаний эсминец признали годным к приему в казну. На ходовых испытаниях в октябре 1913 года "Новик" развил скорость в 37,7 узла. Это был мировой рекорд. Высокую скорость обеспечивали паровые турбины германской фирмы "Вулкан".

Фото: Wikimedia
Загадочная гибель: линкор "Новороссийск" взорвался 65 лет назад

К началу Первой мировой войны эсминец являлся лучшим кораблем в своем классе. Он послужил мировым образцом при создании эскадренных миноносцев военного и послевоенного поколения.

Последняя операция "Новика" в первой мировой войне - Моонзундское сражение. После него корабль поставили на ремонт и в гражданской войне он не участвовал. Потом его модернизировали - поменяли навигационное оборудование и радиосвязь, двухтрубные торпедные аппараты заменили трехтрубными. В 1926 году "Новик" переименовали в "Яков Свердлов".

Погиб корабль 28 августа 1941 года. Его направили в Таллин для эвакуации защитников города. В "Якова Свердлова" попала торпеда, разломившая эсминец пополам. Корабль затонул.у острова Мохни в Финском заливе Балтийского моря.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Калашников / youtube.com
Обновленный автомат АК-12 показали в подробностях на видео 30.10.2020
NI назвал "Волхов" лучшей неатомной подлодкой России 29.10.2020
Экипажи Каспийской флотилии обезвредили группу морского десанта 29.10.2020
корабли
Фото: VoidWanderer / wikimedia.org
Украина восстанавливает советские комплексы ПВО 30.10.2020
Вооружен до зубов: NI оценил обновленный фрегат "Маршал Шапошников" 23.10.2020
Фрегат "Адмирал Касатонов" начал поиск подлодки в Баренцевом море 20.10.2020
рекорды
Фото: Министерство обороны РФ
Пуск ракеты "Искандер-М" попал на видео 30.10.2020
Снайперский выстрел из пистолета сняли на видео 23.09.2020
Непревзойденный: Ми-12 установил рекорд грузоподъемности 51 год назад 06.08.2020