Какие аудиокниги могут по-настоящему напугать

Рейтинг авторов "страшилок" ожидаемо возглавил Стивен Кинг. На втором месте норвежский детективщик Ю Несбе. А на третьем, и в этом есть что-то мистическое, Михаил Булгаков. В пятерку также попали Дэн Браун и супружеская пара из Швеции, пишущая под псевдонимом "Ларс Кеплер" и прославившаяся на весь мир захватывающими триллерами, такими как "Гипнотизер".
Самой страшной книгой, по версии российской аудитории, стал один из самых таинственных и мистических романов Булгакова "Мастер и Маргарита" в исполнении известных российских актеров Максима Суханова, Александра Клюквина, Дарьи Мороз.
Королю ужасов Стивену Кинга и его роману "Оно" пришлось довольствоваться лишь вторым местом. Правда, Кинг взял свое количеством, пятая строчка у его ставшего классикой ужастика "Кладбище домашних животных". На третьем месте норвежский триллер "Нож" Ю Несбе, а на четвертом - исторический детектив "1794" шведского писателя Никласа Натт-о-Дага.
Если вы предпочитаете классическую и проверенную временем литературу, то и тут есть свой рейтинг книг, которые заставят вас затаить дыхание от ужаса. Помимо "Мастера и Маргариты", в топ-5 вошли "Фауст" Гете, "Хребты безумия" Говарда Лавкрафта, "Дракула" Брэма Стокера и Николай Васильевич Гоголь с повестью "Вий", которая до сих пор пугает российских школьников.
Топ-10 самых страшных аудиокниг
- "Мастер и Маргарита", Михаил Булгаков
- "Оно", Стивен Кинг
- "Нож", Ю Несбе
- "1794", Никлас Натт-о-Даг
- "Кладбище домашних животных", Стивен Кинг
- "Аспект дьявола", Крейг Рассел
- "Жертва без лица", Стефан Анхем
- "Серебряная дорога", Стина Джексон
- "Пищеблок", Алексей Иванов
- "Вонгозеро", Яна Вагнер