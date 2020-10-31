Какие аудиокниги могут по-настоящему напугать

Страх щекочет нервы, парализует, завораживает и затягивает. Погрузившись раз в мир триллеров, ужасов, мистики и всевозможной нечисти, возвращаешься туда снова и снова, пытаясь совладать со своими собственными страхами. Что почитать, чтобы стало по-настоящему жутко? Международный сервис аудиокниг Storytel составил рейтинг самых страшных произведений по версии российских пользователей.

Рейтинг авторов "страшилок" ожидаемо возглавил Стивен Кинг. На втором месте норвежский детективщик Ю Несбе. А на третьем, и в этом есть что-то мистическое, Михаил Булгаков. В пятерку также попали Дэн Браун и супружеская пара из Швеции, пишущая под псевдонимом "Ларс Кеплер" и прославившаяся на весь мир захватывающими триллерами, такими как "Гипнотизер".

Самой страшной книгой, по версии российской аудитории, стал один из самых таинственных и мистических романов Булгакова "Мастер и Маргарита" в исполнении известных российских актеров Максима Суханова, Александра Клюквина, Дарьи Мороз.

Королю ужасов Стивену Кинга и его роману "Оно" пришлось довольствоваться лишь вторым местом. Правда, Кинг взял свое количеством, пятая строчка у его ставшего классикой ужастика "Кладбище домашних животных". На третьем месте норвежский триллер "Нож" Ю Несбе, а на четвертом - исторический детектив "1794" шведского писателя Никласа Натт-о-Дага.

Если вы предпочитаете классическую и проверенную временем литературу, то и тут есть свой рейтинг книг, которые заставят вас затаить дыхание от ужаса. Помимо "Мастера и Маргариты", в топ-5 вошли "Фауст" Гете, "Хребты безумия" Говарда Лавкрафта, "Дракула" Брэма Стокера и Николай Васильевич Гоголь с повестью "Вий", которая до сих пор пугает российских школьников.

Топ-10 самых страшных аудиокниг