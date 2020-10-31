Какие аудиокниги могут по-настоящему напугать

Новости

"Времена года" в столице могут оштрафовать на 300 тысяч рублей 17:16
Болгария угрожает блокировкой переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС 17:07
Анонс новой песни AC/DC за день посмотрели более 450 тысяч зрителей 16:43
"Рубин" обыграл "Арсенал" в матче 13-го тура РПЛ 16:29
В Екатеринбурге умер советник гендиректора УГМК 16:17
Режиссер "Прочь" займется ремейком "Людей под лестницей" Крэйвена 15:52
Названы стартовые составы "Спартака" и "Ростова" на матч РПЛ 15:41
Видео: из-под завалов в Измире извлекли "мяукающую" женщину 14:47
Футбольному клубу "Барселона" грозит скорое банкротство 14:43
Стоимость биткоина превысила 14 тысяч долларов впервые с января 2018-го 14:37
Власти Греции объявили о частичном локдауне 14:26
Сергей Миронов предложил решение вопроса с "алиментщиками" 14:20
Сын Стивена Кинга снимет продолжение "Максимального ускорения" 13:30
По факту взрыва в челябинской больнице возбуждено дело 13:10
Власти Подмосковья назвали условия самоизоляции для пожилых 13:00
Воробьев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса 12:50
В Подмосковье вернули обязательную самоизоляцию для пожилых 12:44
МИД прокомментировал обращение премьер-министра Армении Николы Пашиняна 12:44
Одна из моделей Volkswagen ушла с российского рынка 12:25
Королеву Анну Болейн в историческом сериале сыграет чернокожая актриса 12:17
Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за комика 12:01
В Челябинске эвакуировали пациентов больницы, где произошел взрыв 11:37
Костюмы из "Короны" и "Хода королевы" представили на виртуальной выставке 11:34
Россия подала заявку на проведение матчей молодежного ЧЕ-2021 по футболу 11:26
В музее морского флота открылась выставка "Морская династия фон Эссенов" 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
31.10.2020 16:02
Рубрика: Культура

Какие аудиокниги могут по-настоящему напугать

Текст: Наталья Лебедева
Страх щекочет нервы, парализует, завораживает и затягивает. Погрузившись раз в мир триллеров, ужасов, мистики и всевозможной нечисти, возвращаешься туда снова и снова, пытаясь совладать со своими собственными страхами. Что почитать, чтобы стало по-настоящему жутко? Международный сервис аудиокниг Storytel составил рейтинг самых страшных произведений по версии российских пользователей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рейтинг авторов "страшилок" ожидаемо возглавил Стивен Кинг. На втором месте норвежский детективщик Ю Несбе. А на третьем, и в этом есть что-то мистическое, Михаил Булгаков. В пятерку также попали Дэн Браун и супружеская пара из Швеции, пишущая под псевдонимом "Ларс Кеплер" и прославившаяся на весь мир захватывающими триллерами, такими как "Гипнотизер".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Пушкин, Роулинг и Брэдбери: Школьники назвали своих любимых писателей

Самой страшной книгой, по версии российской аудитории, стал один из самых таинственных и мистических романов Булгакова "Мастер и Маргарита" в исполнении известных российских актеров Максима Суханова, Александра Клюквина, Дарьи Мороз.

Королю ужасов Стивену Кинга и его роману "Оно" пришлось довольствоваться лишь вторым местом. Правда, Кинг взял свое количеством, пятая строчка у его ставшего классикой ужастика "Кладбище домашних животных". На третьем месте норвежский триллер "Нож" Ю Несбе, а на четвертом - исторический детектив "1794" шведского писателя Никласа Натт-о-Дага.

Если вы предпочитаете классическую и проверенную временем литературу, то и тут есть свой рейтинг книг, которые заставят вас затаить дыхание от ужаса. Помимо "Мастера и Маргариты", в топ-5 вошли "Фауст" Гете, "Хребты безумия" Говарда Лавкрафта, "Дракула" Брэма Стокера и Николай Васильевич Гоголь с повестью "Вий", которая до сих пор пугает российских школьников.

Топ-10 самых страшных аудиокниг

  1. "Мастер и Маргарита", Михаил Булгаков
  2. "Оно", Стивен Кинг
  3. "Нож", Ю Несбе
  4. "1794", Никлас Натт-о-Даг
  5. "Кладбище домашних животных", Стивен Кинг
  6. "Аспект дьявола", Крейг Рассел
  7. "Жертва без лица", Стефан Анхем
  8. "Серебряная дорога", Стина Джексон
  9. "Пищеблок", Алексей Иванов
  10. "Вонгозеро", Яна Вагнер
Культура Литература

Главное сегодня

По факту взрыва в челябинской больнице возбуждено дело
Посольство РФ призвало США задуматься над инициативой Путина по разоружению
В Крыму введут особые условия для инвесторов
Россия подала заявку на проведение матчей молодежного ЧЕ-2021 по футболу
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
"Ночь искусств" в Москве пройдет в онлайн-формате
"Би2" возродили проект с российскими рок-звездами "Нечетный воин"