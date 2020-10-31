Какой кодекс сохранил лосося и треску на наших столах

Этот международный документ не содержит обязательных требований, но именно он стал основой для рыбохозяйственной политики всех стран мира.
"В свое время Кодекс заложил основные направления на пути к устойчивости рыболовства, - объясняет старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский. - Тут речь идет не о стабильности водных биоресурсов, - они подвержены естественной изменчивости, - а о том, чтобы уровень их эксплуатации не подрывал естественного воспроизводства, не разрушал окружающую среду и обеспечивал при этом сохранение ресурсов для грядущих поколений".
Когда кодекс разрабатывали и принимали, запасы многих промысловых рыб начинали истощаться, добавляет завкафедры водных биоресурсов, рыболовства и аквакультуры Камчатского государственного технического университета Александр Бонк. По его мнению, без этого документа уже сейчас сложно было бы раздобыть к столу лосося, трески, палтуса и других вкусных рыб.
Поскольку положения кодекса носят рекомендательный характер, у многих возникает соблазн его нарушить. Механизмы регулирования добычи подталкивают отдельных рыбаков к браконьерству. Однако, как отметили в WWF России, этот документ изучают все студенты, чья профессия связана с морем и морскими биоресурсами. И именно благодаря Кодексу ответственного рыболовства людям всего мира пока еще хватает вкусной морской рыбы. Экологи надеются, что своим ответственным и разумным поведением, человечество сможет и дальше обеспечивать поддержание запасов рыб - особенно самых ценных и вкусных видов - на достаточном уровне. И для своего потребления, и для сохранения видов.