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Рубрика: Экономика

Какой кодекс сохранил лосося и треску на наших столах

Текст: Алексей Дуэль
Каждый житель Земли в среднем съедает по 20,5 кг рыбы и морепродуктов в год, подсчитали эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. К 2030 году потребление биоресурсов, добываемых в морях, вырастет еще на 1 кг на душу населения планеты. Однако этого могло бы не случится, если бы ровно 25 лет назад - 31 октября 1995 года - не был принят Кодекс ответственного рыболовства.
Фото: Андрей Шапран / РИА Новости Фото: Андрей Шапран / РИА Новости
Фото: Андрей Шапран / РИА Новости

Этот международный документ не содержит обязательных требований, но именно он стал основой для рыбохозяйственной политики всех стран мира.

Фото: Gettyimages
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"В свое время Кодекс заложил основные направления на пути к устойчивости рыболовства, - объясняет старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский. - Тут речь идет не о стабильности водных биоресурсов, - они подвержены естественной изменчивости, - а о том, чтобы уровень их эксплуатации не подрывал естественного воспроизводства, не разрушал окружающую среду и обеспечивал при этом сохранение ресурсов для грядущих поколений".

Когда кодекс разрабатывали и принимали, запасы многих промысловых рыб начинали истощаться, добавляет завкафедры водных биоресурсов, рыболовства и аквакультуры Камчатского государственного технического университета Александр Бонк. По его мнению, без этого документа уже сейчас сложно было бы раздобыть к столу лосося, трески, палтуса и других вкусных рыб.

Поскольку положения кодекса носят рекомендательный характер, у многих возникает соблазн его нарушить. Механизмы регулирования добычи подталкивают отдельных рыбаков к браконьерству. Однако, как отметили в WWF России, этот документ изучают все студенты, чья профессия связана с морем и морскими биоресурсами. И именно благодаря Кодексу ответственного рыболовства людям всего мира пока еще хватает вкусной морской рыбы. Экологи надеются, что своим ответственным и разумным поведением, человечество сможет и дальше обеспечивать поддержание запасов рыб - особенно самых ценных и вкусных видов - на достаточном уровне. И для своего потребления, и для сохранения видов.

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