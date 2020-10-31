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Рубрика: Власть

Количество военнослужащих с коронавирусом увеличилось до 3 150 человек

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ обнародовало последние данные о военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией. Таких в армии и на флоте уже 13 680 человек. Эти сведения опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте министерства.

Фото: Минобороны России
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Только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 128 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта, почти 52 206 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако в Минобороны РФ, как в России и в мире, по-прежнему фиксируют рост заболевших коранавирусом. На сегодняшний день 3 150 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Более двух тысяч таких пациентов лежат в военных госпиталях. Двадцать семь изолированы по месту службы. Восемнадцать находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще свыше тысячи человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - семеро. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у десяти пациентов. Остальные болеют без симптомов.

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В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 9 341 заболевшему, 2 237 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия

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