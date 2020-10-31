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Королеву Анну Болейн в историческом сериале сыграет чернокожая актриса

Новости
    31.10.2020, 12:17
Текст:   Олег Усков

Как пела "Машина времени", вот, новый поворот: Анну Болейн, жену короля Генриха VIII, сыграет… ну да, естественно - чернокожая актриса.

Как уточняет Deadline, на роль монаршей особы утвердили актрису и модель Джоди Тернер-Смит ("Квин и Слим"), как будто нарочно постаравшись, чтобы цвет кожи королевы был максимально темным.

Речь идет о "бросающем вызов" мини-сериале канала Channel 5 Anne Boleyn, который расскажет о последних днях жизни Анны. При этом обещано, что шоу будет выполнено по большей части в формате психологического триллера с упором - еще один необходимый сейчас бонус - на феминистскую составляющую. А именно - на борьбу Болейн с душным патриархатом тюдоровской Англии.

В других ролях: Паапа Эссьеду, Талисса Тейшейра, Аманда Бертон, Бэрри Уорд.

Дата премьеры пока не обозначена.

Фото: kinopoisk.ru
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Анна - вторая жена Генриха VIII, мать второй правящей королевы Англии Елизаветы I Английской и одна из важнейших фигур, давших старт Реформации. Была обвинена в измене и казнена в мае 1536-го через обезглавливание (изначально предполагалось сожжение заживо, но Генрих "помиловал"), для чего из Франции был специально выписан именитый палач. Похоронена в безымянной могиле.

Начиная с 1912 года Анна Болейн неоднократно была воспета в кинематографе. В частности, ее сыграли Ванесса Редгрейв, Шарлотта Рэмплинг, Хелена Бонэм Картер, Натали Дормер.

Ранее сообщалось, что агрегатор IMDb, крупнейший и важнейший из ресурсов, посвященных кино, запретил своим пользователям оценивать сказку про чернокожих Алису и Питера Пэна.

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