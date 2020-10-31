МИД прокомментировал обращение премьер-министра Армении Николы Пашиняна

Москва подтверждает приверженность России союзническим обязательствам в отношении Армении, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года. Ряд статей документа предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга, говорится в заявлении МИД РФ.

В МИД особо отметили, что в соответствии с договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Россия вновь призвала стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел России, Азербайджана и Армении на встрече в Москве 10 октября.

Заявление российского МИД было принято в связи с обращением премьер-министра Армении Николы Пашиняна с просьбой начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую Россия может предоставить армянской стороне для обеспечения безопасности.