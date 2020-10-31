Мишустин выделил средства для лабораторий, тестирующих на COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил более одного миллиарда рублей на оснащение лабораторий в регионах для диагностики коронавируса. Новое оборудование поступит в медицинские учреждения, проводящие тестирование населения на инфекцию. Это повысит точность исследований и увеличит охват новейшими методами диагностики.

Средства найдены в резервном фонде правительства, их распределят между 84 регионами пропорционально численности населения. Проект распоряжения был одобрен на заседании кабинета министров в четверг.