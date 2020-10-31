Мужчина с ножом ворвался в больницу на юге Китая и ранил двоих человек

Мужчина с ножом ворвался в одну из больниц города Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун и напал на людей. В результате пострадали двое, говорится в сообщении управления общественной безопасности района Тяньхэ.

Пострадавшим оказана необходимая медпомощь. После нападения мужчина покончил с собой, мотивы его поступка неизвестны, уточняет РИА Новости.

Сообщается, что мужчине 35 лет, он уроженец северо-восточной провинции Хэйлунцзян и ранее лечился в больнице, где и совершил нападение. На месте работает полиция, ведется расследование.