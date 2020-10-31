На границе Беларуси с Украиной задержали радикалов с оружием

Пограничники Республики Беларусь задержали четырех сторонников анархистского движения с оружием. Инцидент произошел вблизи границы с Украиной в районе Забозье Ельского района, сообщил РИА Новости официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

У задержанных обнаружили огнестрельное оружие с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет, холодное оружие и баллончики с перцовым газом. С собой у них также были палатки, саперная лопата, топор, фонари, средства связи с гарнитурами скрытого ношения, ноутбуки и GPS-навигаторы, а также сим-карта украинского оператора.

Кроме того, у радикалов была и другая специальная экипировка и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах.

Сейчас проводится установление всех обстоятельств деятельности задержанных.