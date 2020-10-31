Названы стартовые составы "Спартака" и "Ростова" на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы московского "Спартака" и "Ростова" на матч 13-го тура чемпионата России.

Что касается хозяев, то в запасе остались Александр Кокорин и Александр Соболев. С первых минут у "красно-белых" выйдут: Александр Максименко, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон, Роман Зобнин, Зелихман Бакаев, Алекс Крал, Виктор Мозес, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон.

У ростовчан в стартовом составе появится Роман Еременко. Напомним: в матче прошлого тура с "Химками" (0:2) он получил прямую красную карточку. Однако на неделе КДК РФС отменил дисквалификацию Еременко.

Состав ростовчан выглядит следующим образом: Сергей Песьяков, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Николай Поярков, Павел Мамаев, Данил Глебов, Деннис Хаджикадунич, Кэнто Хашимото, Понтус Алкмвист, Дмитрий Полоз.

В турнирной таблице РПЛ "Спартак" идет на первом месте с 27-ю набранными очками, а "Ростов" расположился на шестой строчке с 20-ю очками.