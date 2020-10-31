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Рубрика: В мире

Отрицательный тест на COVID вдохновил магната из Мексики раздать миллион песо

Мексиканский миллиардер из списка Forbes Рикардо Салинас Плиего обещал раздать клиентам своего банка миллион песо (около 3,7 миллиона рублей). По словам Салинаса, на данный шаг его вдохновило выздоровление после COVID-19.

Фото: Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Сегодня я проснулся с желанием раздать миллион песо", - написал Салинас в своем Twitter, сообщив об отрицательном тесте на коронавирус, пишет РИА Новости.

Предприниматель попросил своих подписчиков помочь ему решить, какими суммами перевести эти деньги клиентам банка. По итогам голосования было решено раздать 100 премий по 10 000 песо. Уже в понедельник миллиардер объявит, как распределит эти деньги.

Отметим, что данный шаг вызвал вал критики в Twitter. Многие подписчики предлагали помочь детям с онкологическими заболеваниями или продовольственному фонду.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Пандемия коронавируса COVID-19

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