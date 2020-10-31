Партия Саакашвили не смогла взять реванш на парламентских выборах в Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 55 процентов голосов на парламентских выборах в Грузии, сообщает телеканал Imedi со ссылкой на экзитполы.

Экзитполы опубликовал также телеканал Rustavi 2. По оценкам специалистов, "Грузинская мечта" может рассчитывать на голоса 52,2 процента респондентов. Со своей стороны, оппозиционный телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на экзитполы утверждает, что правящая партия набирает 41 процент.

Второе место согласно экзитполам набирает блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция "Сила в единстве", костяк которой составляет партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". По данным Mtavari Arkhi, блок набрал 33 процента голосов. Глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили, комментируя предварительные итоги, заявил, что его не интересует должность главы правительства Грузии, передает портал strana.ua.

Экзиполы свидетельствуют также о том, что благодаря сниженному до 1 процента избирательному порогу в парламент проходят от 7 до 10 партий и два блока. В том числе, впервые в парламенте будет представлена партия экс-спикера Нино Бурджанадзе "Единая Грузия - демократическое движение".