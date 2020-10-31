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Рубрика: Общество

Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину "Спутник V"

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Первая группа пожилых добровольцев, принимающих участие в исследованиях вакцины против нового коронавируса "Спутник V", получила дозу препарата. Об этом сообщил руководитель клинического исследования, главный кардиолог управления делами президента, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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По его словам, исследование стартовало в начале прошлой недели. Участники прошли обследование и были госпитализированы. Уже 28 октября они получили дозу вакцины. "В исследования планируется включить 110 человек, сейчас госпитализированы 28", - цитируют "Известия" Ломакина. Нежелательных побочных реакций у участников не наблюдается, нет ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни предгриппозного фона.

Ломакин отметил, что для добровольцев в возрасте до 60 лет в большинстве случаев в первые двое суток после введения вакцины было характерно предгриппозное состояние и повышение температуры. Отсутствие такой реакции у пожилых добровольцев специалист объяснил тем, что у них иммунная система немного супрессирована (подавлена). "Это характерно для пожилых людей, поэтому они так ярко не реагируют. И это очень хороший факт", - добавил он.

Сейчас самому пожилому участнику испытаний 82 года, однако ожидаются добровольцы и старше. Среди них есть больные сахарным диабетом, гипертонией, с хронической почечной недостаточностью. Однако к эксперименту не допускаются люди с онкологией, аллергиями, перенесшие за последний год острый инфаркт или инсульт, лица с вирусными гепатитами.

Отмечается, что предварительные выводы исследователи смогут сделать уже через 42 дня.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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