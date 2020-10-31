Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину "Спутник V"

Первая группа пожилых добровольцев, принимающих участие в исследованиях вакцины против нового коронавируса "Спутник V", получила дозу препарата. Об этом сообщил руководитель клинического исследования, главный кардиолог управления делами президента, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.

По его словам, исследование стартовало в начале прошлой недели. Участники прошли обследование и были госпитализированы. Уже 28 октября они получили дозу вакцины. "В исследования планируется включить 110 человек, сейчас госпитализированы 28", - цитируют "Известия" Ломакина. Нежелательных побочных реакций у участников не наблюдается, нет ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни предгриппозного фона.

Ломакин отметил, что для добровольцев в возрасте до 60 лет в большинстве случаев в первые двое суток после введения вакцины было характерно предгриппозное состояние и повышение температуры. Отсутствие такой реакции у пожилых добровольцев специалист объяснил тем, что у них иммунная система немного супрессирована (подавлена). "Это характерно для пожилых людей, поэтому они так ярко не реагируют. И это очень хороший факт", - добавил он.

Сейчас самому пожилому участнику испытаний 82 года, однако ожидаются добровольцы и старше. Среди них есть больные сахарным диабетом, гипертонией, с хронической почечной недостаточностью. Однако к эксперименту не допускаются люди с онкологией, аллергиями, перенесшие за последний год острый инфаркт или инсульт, лица с вирусными гепатитами.

Отмечается, что предварительные выводы исследователи смогут сделать уже через 42 дня.