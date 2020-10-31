Почему в Боснии и Герцеговине появилось русское этносело

Боснию и Герцеговину (БиГ) именуют не иначе как жемчужиной Востока на Западе Балкан. При этом данное государство имеет очень близкие культурные и исторические связи с Россией. Какие? Так, например, Михаил Ростиславович из черниговской линии княжеской династии Рюриковичей c 1262 до 1266 года был баном (управителем земель) Боснии, а уроженец Герцеговины - Савва Владиславич - Рагузинский (1669 - 1738) стал выдающимся дипломатом и сподвижником императора Петра I, без усилий которого не появился бы у нас тот самый Пушкин - основоположник современного русского языка.

Но есть и особенное место в Республике Сербской (входит в состав БиГ) недалеко от города Биелина - уникальный этнографический комплекс "Станишичи", о котором даже местные сербы говорят: "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет". Корреспондент "Российской газеты" пообщался с его основателем Борисом Станишичем.

Серб поделился тем, что после вооруженного конфликта в БиГ (1992-1995 годы) он был вынужден покинуть свой родной край в окрестностях Сараево и переселиться в Биелину (боснийский город на границе с Сербией). Он постарался воссоздать здесь родовое село, особенности культуры и даже горной местности. Результатом его этнографических изысканий стала деревня "Станишичи". Сейчас тут в русском стиле отстроен целый монастырский комплекс, находятся кузница, зернохранилище, деревянные дома, в которых представлены экспозиции старинной мебели, будничной и праздничной одежды крестьян, предметы быта и разнообразная утварь, а также рабочие инструменты, которыми пользовались ремесленники, действующая водяная мельница.

"Для нас - сербов Россия - это Мать! Поэтому на территории создаваемого мной и единомышленниками села имеются подтверждающие данный тезис символы: павильоны Москва и Санкт-Петербург - нынешняя и бывшая российские столицы, а также зал Волга, названный в честь реки, отражающей кровеносную систему русского народа, несущей православие по всей территории Великой страны", - подчеркнул Станишич.

Фото: Александр Борисов / РГ

Бизнесмен видит и определенную схожесть жизненных устремлений у народов, населяющих Российскую Федерацию и Балканы. "На мой взгляд, россиян и балканские народы, в частности сербов, объединяют любовь к собственной земле, традиции ухода за которой тщательно хранились в селах и деревнях, прививались из поколения в поколение, - отметил он. - В 20 веке в силу различных причин по нашему укладу жизни был нанесен серьезный удар. В этой связи в качестве важной задачи я вижу возрождение того образа жизни, который несла деревня: в плане нравственности, культуры, традиций, и самое главное - уважения к труду".

Станишич также выразил, на его взгляд, мнение большинства сербского населения относительно вектора международного сотрудничества. "Республика Сербская всегда тяготела к России. Нам не нужен Запад и тем более НАТО. Необходимо провести референдум по данному вопросу, результаты которого заранее известны и не понравятся ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. Мы, как и всегда, выберем Россию и будем полагаться на Москву", - резюмировал бизнесмен.