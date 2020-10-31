Попова рассказала, зачем России несколько вакцин от COVID-19

По ее словам, "очень хорошо, что есть в Российской Федерации несколько вакцин". Благодаря этому "есть выбор как у врачей, так и у тех, кто эту вакцину собирается применять на себе". Это важно, подчеркнула Попова, так как у одних людей есть аллергия, у других - хронические заболевания. Поэтому, например, аллергикам подойдет вакцина "Вектора", где нет живого вируса. "Есть люди старшего возраста, которым нужно щадящим методом привиться. Есть люди молодые, активные, которым нужно привиться быстрее, и здесь можно использовать другую вакцину. И это все вместе дает нам вариант выбора, а также дает выбор врачу использовать ту вакцину, которая в каждом конкретном случае более применима в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний, активности человека и так далее", - добавила глава Роспотребнадзора.

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат может выработать иммунитет к коронавирусу до двух лет. Второй зарегистрированной вакциной стал препарат новосибирского научного центра "Вектор" Роспотребнадзора. Еще две вакцины в стадии завершения первого этапа исследований.