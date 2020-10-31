Православный священник ранен во время стрельбы в Лионе

Неизвестный ранил греческого православного священника в Лионе. Это произошло в тот момент, когда священнослужитель закрывал церковь. Злоумышленник скрылся до прибытия полиции, сообщает телеканал BFM.

Пострадавшему оказали на месте первую помощь. Медики оценили его состояние как средней тяжести. Место происшествия у церкви на улице Сен-Лазар в 7 округе Лиона оцепили стражи порядка. Полиция проводят опрос возможных свидетелей с целью выйти на след преступника.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал избегать посещения района Лиона, в котором произошел инцидент.