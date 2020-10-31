Путин передал слова поддержки пострадавшим жителям Греции

Президент России направил телеграмму премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису. Текст опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Эгейском море, которое затронуло ряд греческих островов.

"Хотел бы передать слова сочувствия и поддержки всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия жителям Греции, пожелать скорейшего восстановления районов страны, которым нанесен ущерб", - отметил президент.