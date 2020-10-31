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Рубрика: Власть

Путин внес в Госдуму проект закона о пожизненных сенаторах

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о формировании Совета Федерации. Документ, в частности, дает главе государства назначать пожизненных сенаторов. Определяется также, каким образом и в какой срок экс-президент РФ сможет войти в верхнюю палату после ухода с поста.

Владимир Путин предложил данные изменения в целях реализации обновленных положений Конституции РФ. Речь именно о новой редакции закона о порядке формирования верхней палаты, уточнил журналистам председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (он официально представляет российского лидера по поправкам в Основной Закон).

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В законопроекте указывается, что в Совет Федерации входят по два представителя от каждого региона - от законодательного и исполнительного органа власти. При этом в состав Совфеда помимо них смогут входить и другие лица - во-первых, это экс-президенты РФ, которые смогут стать пожизненными сенаторами.

Такое лицо сможет приобрести статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Такой запрос, как уточняется в поправках, может быть подан однократно в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий на посту. "При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение 3 месяцев со дня вступления закона в силу", - уточнил Павел Крашенинников.

Согласно поправкам, бывший глава государства, ставший сенатором, сохранит все социальные и иные гарантии - согласно закону о гарантиях президенту. Это указано в ч.2 ст. 92.1 Конституции РФ.

Кроме региональных сенаторов и экс-президентов, в Совфед могут войти представители РФ, назначаемые главой государства. Уточняется, что такие сенаторы назначаются его указом на шесть лет или пожизненно. Причем президент имеет право назначить в Совфед не более 30 представителей РФ, из которых не более семи могут иметь пожизненный статус.

Глава комитета подчеркнул, что назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента. И такое право может осуществляться по его усмотрению в любое время.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В законопроекте, внесенном Владимиром Путиным, предусмотрены также требования к кандидатам в сенаторы. Это должен быть гражданин России, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией. При этом необходимо постоянно проживать в стране и не иметь гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Особые требования - к пожизненным сенаторам. Ими могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Павел Крашенинников также сообщил о некоторых нюансах, которые прописываются конкретно для региональных представителей в верхней палате. Так, уточняется требование о постоянном проживании в регионе (в течение пяти лет непосредственно перед выдвижением в сенаторы, либо в совокупности - в течение 20 лет). Так, в цензе оседлости делается исключение для ряда федеральных государственных гражданских служащих. Это, например, классный чин действительного государственного советника РФ первого класса. А также указывается, что ценз оседлости не применяется к лицам, проходившим в течение пяти лет службу в войсках национальной гвардии на территории региона.

Расширяется и перечень лиц, которых губернатор, избираемый законодательным органом, может назначить сенатором. В действующей редакции возможно делегировать в верхнюю палату только депутата Госдумы, избранного по партийному списку от соответствующего региона. Перечень дополняется депутатами, избранными по одномандатному избирательному округу.

И, наконец, расширяются ограничения для назначения сенаторами лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности. А именно, вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей (в действующем законе содержатся только тяжкие или особо тяжкие преступления).

Фото: iStock
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Кроме того, прописываются дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести.

Госдума и Совфед намерены до конца года принять внесенный президентом РФ законопроект, сообщил ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В нижней палате парламента сразу же после поступления проекта на рассмотрение взяли его в работу. Спикер ГД Вячеслав Володин направил его в профильный комитет по законодательству и государственному строительству, сообщили в думской пресс-службе.

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