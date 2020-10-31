Путин внес в Госдуму проект закона о пожизненных сенаторах

Владимир Путин предложил данные изменения в целях реализации обновленных положений Конституции РФ. Речь именно о новой редакции закона о порядке формирования верхней палаты, уточнил журналистам председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (он официально представляет российского лидера по поправкам в Основной Закон).

В законопроекте указывается, что в Совет Федерации входят по два представителя от каждого региона - от законодательного и исполнительного органа власти. При этом в состав Совфеда помимо них смогут входить и другие лица - во-первых, это экс-президенты РФ, которые смогут стать пожизненными сенаторами.

Такое лицо сможет приобрести статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Такой запрос, как уточняется в поправках, может быть подан однократно в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий на посту. "При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение 3 месяцев со дня вступления закона в силу", - уточнил Павел Крашенинников.

Согласно поправкам, бывший глава государства, ставший сенатором, сохранит все социальные и иные гарантии - согласно закону о гарантиях президенту. Это указано в ч.2 ст. 92.1 Конституции РФ.

Кроме региональных сенаторов и экс-президентов, в Совфед могут войти представители РФ, назначаемые главой государства. Уточняется, что такие сенаторы назначаются его указом на шесть лет или пожизненно. Причем президент имеет право назначить в Совфед не более 30 представителей РФ, из которых не более семи могут иметь пожизненный статус.

Глава комитета подчеркнул, что назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента. И такое право может осуществляться по его усмотрению в любое время.

В законопроекте, внесенном Владимиром Путиным, предусмотрены также требования к кандидатам в сенаторы. Это должен быть гражданин России, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией. При этом необходимо постоянно проживать в стране и не иметь гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Особые требования - к пожизненным сенаторам. Ими могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Павел Крашенинников также сообщил о некоторых нюансах, которые прописываются конкретно для региональных представителей в верхней палате. Так, уточняется требование о постоянном проживании в регионе (в течение пяти лет непосредственно перед выдвижением в сенаторы, либо в совокупности - в течение 20 лет). Так, в цензе оседлости делается исключение для ряда федеральных государственных гражданских служащих. Это, например, классный чин действительного государственного советника РФ первого класса. А также указывается, что ценз оседлости не применяется к лицам, проходившим в течение пяти лет службу в войсках национальной гвардии на территории региона.

Расширяется и перечень лиц, которых губернатор, избираемый законодательным органом, может назначить сенатором. В действующей редакции возможно делегировать в верхнюю палату только депутата Госдумы, избранного по партийному списку от соответствующего региона. Перечень дополняется депутатами, избранными по одномандатному избирательному округу.

И, наконец, расширяются ограничения для назначения сенаторами лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности. А именно, вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей (в действующем законе содержатся только тяжкие или особо тяжкие преступления).

Кроме того, прописываются дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести.

Госдума и Совфед намерены до конца года принять внесенный президентом РФ законопроект, сообщил ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В нижней палате парламента сразу же после поступления проекта на рассмотрение взяли его в работу. Спикер ГД Вячеслав Володин направил его в профильный комитет по законодательству и государственному строительству, сообщили в думской пресс-службе.