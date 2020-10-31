Реактор для "Ясеня": за что его создателям дали премию правительства

Первым в списке лауреатов премии правительства России в области науки и техники за 2020 год оказался коллектив ученых, разработчиков и конструкторов, о котором сразу заговорили эксперты в области современных вооружений - в нашей стране и за рубежом. И принялись пофамильно изучать лауреатов в надежде понять, что же они такое особенное сотворили.

В официальном тексте распоряжения "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2020 года в области науки и техники" об этом сказано предельно коротко и обтекаемо: "за разработку ядерной реакторной установки для АПЛ 4 поколения "Ясень" и реализацию комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и научно-техническое обоснование решений по обеспечению безопасности, надежности, скрытности". Но тот факт, что в списке лауреатов десять специалистов и руководителей, представляющих шесть известных организаций - конструкторское бюро, отраслевые НИИ, многопрофильные научные центры, военно-морская академия - указывает на широкий охват решенных и решаемых задач.

Уже не является секретом, что АПЛ серии "Ясень" оснащены принципиально новой ядерной энергоустановкой, ее разработчик - ОКБМ "Африкантов" (Нижний Новгород). Эта ЯЭУ выполнена по моноблочной схеме с интеграцией водо-водяного реактора и системы циркуляции теплоносителя первого контура в едином корпусе-моноблоке. Такая компоновка уже сама по себе повышает надежность. Кроме того в ней обеспечен высокий уровень естественной циркуляции теплоносителя первого контура. Только за счет этого, не включая специальные циркуляционные насосы (а это главный источник шума на современных АПЛ), можно поднимать тепловую мощность реактора и обеспечивать малошумный ход в подводном положении до 20−25 узлов.

Еще одно достоинство новой энергоустановки в том, что срок службы ее реактора с изначально загруженным ядерным топливом может достигать (без перезарядки!) 25-30 лет, а это уже сравнимо со сроком службы самой субмарины. Мировая тенденция такова, что сейчас ко всем подобным реакторам (в первую очередь - реакторам АПЛ) выдвигается такое требование: одна загрузка топлива на весь жизненный цикл корабля.

Как с этим у нас, станет ясно лет через 10-15, когда подойдут такие сроки на первых "Ясенях". А пока есть только гарантии, выданные разработчиком реакторной установки - Опытно-конструкторским бюро машиностроения "Африкантов" и теми, кто поименован в одном списке лауреатов.

Правда, немного странно, что в этой команде никак не представлен разработчик самого корабля как единого целого - головное конструкторское бюро, оно же по определению - главный интегратор всех систем, которые создаются под утвержденный проект участниками научно-производственной кооперации. Включая, разумеется, реакторную установку АПЛ и связанные с ней системы.

Напомним: атомные подводные лодки проекта 885 "Ясень" и ее усовершенствованный вариант "Ясень-М" спроектированы в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит" и строятся на Севмаше в рамках Государственной программы вооружений. Они являют собой, с одной стороны, эволюционное развитие предыдущих серий многоцелевых АПЛ этого же проектно-конструкторского бюро (671 "ерш", 971 "Щука-Б"), а с другой - знаменуют качественно новый этап в подводном кораблестроении.

На примере головного "Ясеня", который уже принят в боевой состав и под названием "Северодвинск" несет службу на Северном флоте, мы видим, что одна и та же субмарина может использоваться и для тактических целей - как подводный охотник и сторожевик, и для решения задач стратегического сдерживания - наряду с подводными крейсерами, вооруженными МБР.

Вторая по времени закладки (вслед за "Северодвинском") и головная (то есть первая, что построена по усовершенствованному проекту 885М) атомная подлодка "Казань" этим летом готовилась на Севмаше к дополнительным испытаниям по расширенной программе, включая новые виды вооружения и системы управления им.

По сведениям из открытых источников, на подлодке этого проекта восемь торпедных аппаратов, которые расположены не в носовом отсеке, как принято на большинстве АПЛ, а ближе к середине корабля слева и справа по борту - под углом к продольной оси. Из них возможен пуск торпед, ракето-торпед, постановка мин. А "главный калибр" этих субмарин - за ограждением выдвижных устройств: в десяти вертикальных шахтах могут размещаться крылатые ракеты 3М-55 "Оникс", крылатые ракеты 3М-14 "Калибр", а теперь и перспективные гиперзвуковые ракеты 3М-22 "Циркон". Возможность комбинировать ракетное вооружение, как уже сказано, обеспечивает тактическую гибкость и позволять выполнять широкий набор боевых задач - от борьбы с субмаринами противника и поражения стационарных наземных целей до уничтожения всех типов надводных кораблей крылатыми ракетами "Калибр", "Оникс", "Циркон".

Как мы уже сообщали, "Казань" намеревались передать флоту еще в 2018-м, но испытания затянулись, и ввод корабля в боевой состав перенесли на год. Однако и прошлой осенью что-то не срослось. Возможно, у экипажа и госкомиссии остались вопросы по какой-то системе или оборудованию подводной лодки. Плюс к тому программу испытаний усложнили "сверху". Анонимные источники в Минобороны и ОПК уже не раз заявляли, что именно "Казань" должна выполнить пробный пуск адаптированной для подводных лодок гиперзвуковой ракеты "Циркон", чего изначально не предполагалось.

В "Малахите" и на Севмаше такие ожидания официально не комментируют. Что вполне объяснимо: ко всем неопределенностям этого года добавились проблемы из-за пандемии коронавируса. Но и там, и там делают все возможное, чтобы "Казань" сдала назначенные ей экзамены и как можно скорее вошла в состав ВМФ.

В сентябре и октябре экипаж К-561 "Казань" со сдаточной командой, как минимум, дважды выходил для испытаний в море. По сообщениям пресс-службы Северного флота, в обоих случаях "ход испытаний новой атомной подводной лодки в морских полигонах" обеспечивали тяжелый атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской" и специальные суда Беломорской военно-морской базы.

Официально

Присудить премии Правительства Российской Федерации 2020 года в области науки и техники и присвоить почетное звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники:

1) Звереву Дмитрию Леонидовичу, генеральному директору - генеральному конструктору акционерного общества "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова", руководителю работы, Соколовой Людмиле Борисовне, помощнику заместителя генерального директора, докторам технических наук, Большухину Михаилу Александровичу, кандидату технических наук, начальнику департамента, Морозову Олегу Александровичу, главному специалисту отдела, Неевину Сергею Михайловичу, заместителю генерального директора - генерального конструктора, - работникам того же общества; Витину Сергею Петровичу, начальнику отделения федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова"; Григорьеву Владимиру Юрьевичу, кандидату технических наук, заместителю начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия "Крыловский государственный научный центр"; Каплиенко Андрею Владимировичу, доктору технических наук, генеральному директору акционерного общества "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля"; Константинову Борису Георгиевичу, доктору технических наук, профессору, старшему научному сотруднику федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова"; Устинову Василию Сергеевичу, кандидату технических наук, заместителю директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", - за разработку ядерной реакторной установки для АПЛ 4 поколения "Ясень" и реализацию комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и научно-техническое обоснование решений по обеспечению безопасности, надежности, скрытности…

(Цитируется по тексту распоряжения Правительства Российской Федерации № 2736-р от 22.10.2020 г. "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2020 года в области науки и техники").