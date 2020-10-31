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Рубрика: Спорт

Боксер Пашалиев после нокаута госпитализирован без сознания

Текст: Максим Домчев

Российский боксер Тимур Пашалиев доставлен в больницу после тяжело нокаута на турнире в Москве.

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov
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В пятницу в Москве во время турнира Shamo Boxing российский боксер Тимур Пашалиев встречался с Олегом Мисюрой. В ходе боя 24-летний Пашалиев пропустил сильный удар.

Нокаут оказался настолько глубоким, что спортсмен не смог прийти в сознание и был госпитализирован, сообщил ТАСС промоутер мероприятия Шамир Петросян.

По его словам, в себя спортсмен пришел только в больнице. Сейчас здоровью боксера ничего не угрожает.

"В настоящий момент он находится в больнице", - сказал Петросян.

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