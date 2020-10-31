Что такое дог-трекинг и как живут собаки в хаскидеревне

Вдоль Москвы-реки можно не только рассекать на шикарном авто, минуя Кремль и башню Балчуг-Кемпински, но и бежать по тропинке с собакой на шлее. В хаскидеревне "Рузская Аляска" это называется дог-трекинг.

Не для дома

Наталия Басина, элитный юрист, занимающаяся сопровождением сделок с недвижимостью, до 2015 жила на другой планете: отдых за границей, брендовые вещи, большие квартиры в Москве, загородный дом… Пока три годовалых хаски, ее первые собаки, не сбежали, увидев в поле лису.

- Мы с мужем, вернувшись из отпуска, начали их искать, - рассказывает Наталья. - Развесили объявления, и нам начали звонить люди и говорить о том, что они нашли хаски. Приезжаем - а там не наша рыжая, а черная. "Все равно заберите, а то усыпим". Забрали пятую, шестую, седьмую…Так у нас скопилось штук десять собак на ПМЖ.

Внешность "мимими" часто подводит собак северных рабочих пород. Спать на морозе, самому найти еду, бежать 50 км в день рядом с такими же, как ты - качества, выработанные веками. А в городской квартире, в одиночестве - куда девать энергию? Посмотрите на YouTube, какой "дизайнерский ремонт" учиняют в квартирах скучающие хаски.

Наталья говорит сегодня, что главной движущей силой ее проекта было чувство сострадания - и осознание того, что бешеном графике своей жизни надо что-то менять. Навидавшаяся выгнанных, потерявшихся, больных бывших красавцев специалист по недвижимости в 2017 продала всю свою недвижимость, оставив загородный дом, и купила поле в Рузском районе, у реки, рядом с деревней Борисово. Где вскоре начали сооружать обширные вольеры, строить дома и прокладывать трассы для бега...

Сегодня на 16 гектарах живет около 130 собак, из них больше 100 хаски, все - отказники и потеряшки. Которые, наконец, получили все, что положено ездовым собакам по природе - много пространства, много работы, много общения с другими собаками и, конечно, людьми.

Морис, Цезарь, Мая

- Берегите очки - могут сбить, когда целоваться полезут, - говорит нам с фотографом и Наталья, когда мы, одетые в балахоны - чтоб собаки не испачкали одежду - стоим у дверей большого открытого вольера за металлической сеткой, за которой нас готова встретить бурлящая и лающая стая. - И не берите их за голову и за лапы.

…Один жует край плаща, другой обнюхивает ботинки, третий норовит лизнуть в лицо, четвертый ставит лапы на грудь и смотрит на тебя голубыми глазами - а вокруг следующие, облаивающие друг друга за право ткнуться мокрым носом тебе в щеку. Отстранить не хватает рук, а тут еще между коленей чувствуешь крепкое теплое туловище в шерсти.

Это Морис, он приехал из Китая, где его сдавали на мясо. Шуструю черно-рыжую Мышку отобрали у наркоманов, на ее лапах до сих пор есть следы от сигарет, которые об нее тушили. А вот резкая Мая, только что рвавшая из зубов Цезаря кольцо, понимает лишь по-английски: она родилась у наших инженеров в Каире, и из-за жары могла там гулять только по ночам. Когда Мая в Шереметьево вышла из бокса к согласившейся взять ее Басиной, то была раза в три толще, чем сейчас.

…Вдоль спокойной, неширокой, текущей меж деревьев Москвы-реки мы то идем, то бежим с меланхоличным аутистом Греем, когда-то найденным полуживым, привязанным к дереву. Рядом - помощник, каюр Денис, выгуливающий своего пса. Наша дистанция - 5 километров, а есть еще 17 и для особо выносливых собак и мужчин - 30.

Для хаски выход на дистанцию - настоящий праздник и оставшиеся в вольере завистливо подвывали вслед Грэю, им тоже хотелось бежать, бежать, бежать. Но у каждого пса своя очередь - трекинга, выгула, готовящих их к зимнему сезону тренировок, среди которых и силовые, когда собак впрягают парами в стоящий на нейтралке квадроцикл. Ну а когда вокруг снег - это нарты, а хаски, по словам каюров, еще щенками, впервые увидев упряжь, уже готовы впрягаться. У них это, похоже, встроенная функция.

Собаками по бездорожью

Покупая 16 га Подмосковья, Наталья Басина стремилась обеспечить своим "отказникам" и "потеряшкам" жизнь северной ездовой собаки, а туристам, гостям хаскидеревни - общение лицом к лицу с дружелюбными голубоглазыми красавцами и общую работу с ними в коротких экспедициях в окружении прекрасного в любое время года пейзажа. И посиделками на оленьих шкурах вокруг мангала с рассказами хозяйки о собаках, без которых не были бы сделаны важнейшие географические открытия - для Басиной это не менее важная часть визита туристов в хаскидеревню, чем купание в собаках.

Таких экскурсий, однако, бывает не больше двух в день, включая выходные.

- Это, конечно, не бизнес - слишком велика затратная часть, - говорит Наталья. - Но собак я ни в коем случае не буду перегружать - насмотрелась, как их в других местах гоняют по кругу через полчаса для каждой новой группы.

Собаки зарабатывают только себе на еду - для каждого из 130 псов выверенную по его кондициям - и на зарплату 7 работникам. Так что хаскидеревня пока не выживет без юридической практики Басиной, пытающейся выйти на самоокупаемость через новые проекты - вроде пасеки и типи-глэмпинга (рядом с деревней стоит что-то вроде кемпинга, но с домами-вигвамами) для туристов, приезжающих в сюда на пару дней.