Мэрия Москвы назвала новые адреса реновации

За минувшую неделю в Москве введены восемь домов, построенных по программе реновации, заявил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Эти дома располагаются в шести округах по адресам:

Проезд Дежнева, вл. 8 (СВАО)

Обручевский квартал, 38А (ЮЗАО)

Ул. Кубинка, вл. 19 (ЗАО)

Ул. Гжатская, вл. 9 (ЗАО)

Ул. Октябрьская, вл. 105 (СВАО)

Ивановское, мкр. 40-52 (ВАО)

Рощинский 5-й пр., вл. 4/1 (ЮАО)

Ул. Нарвская, вл. 5 (САО).

В ближайшее время туда переедут 1100 столичных семей. "Скоро приступим к проектированию и строительству новых домов на освободившихся территориях, чтобы запустить вторую волну переселения", - добавил Андрей Бочкарев.