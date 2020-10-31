Мэрия Москвы назвала новые адреса реновации

За минувшую неделю в Москве введены восемь домов, построенных по программе реновации, заявил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Эти дома располагаются в шести округах по адресам:
- Проезд Дежнева, вл. 8 (СВАО)
- Обручевский квартал, 38А (ЮЗАО)
- Ул. Кубинка, вл. 19 (ЗАО)
- Ул. Гжатская, вл. 9 (ЗАО)
- Ул. Октябрьская, вл. 105 (СВАО)
- Ивановское, мкр. 40-52 (ВАО)
- Рощинский 5-й пр., вл. 4/1 (ЮАО)
- Ул. Нарвская, вл. 5 (САО).
В ближайшее время туда переедут 1100 столичных семей. "Скоро приступим к проектированию и строительству новых домов на освободившихся территориях, чтобы запустить вторую волну переселения", - добавил Андрей Бочкарев.