Мишустин утвердил создание ОЭЗ в Московской и Владимирской областях

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил создание особых экономических зон (ОЭЗ) во Владимирской и Московской областях.

В Ковровском районе Владимирской области откроют ОЭЗ промышленно-производственного типа "Доброград-1", в которой планируется открыть предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения. Запуск зоны создаст более 500 рабочих мест и привлечет в регион более 2,5 миллиарда рублей инвестиций.

А в подмосковном Домодедове появится ОЭЗ "Максимиха". В ней развернут проекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, а также построят терминально-логистический центр. К 2029 году на территории ОЭЗ создадут не менее 530 рабочих мест, прогнозируемый объем инвестиций - около 10 миллиардов рублей.