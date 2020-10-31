На западе столицы сгорела каскадерская крепость

Вечером в субботу, 31 октября, на западе столицы произошел крупный пожар. По данным департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы, горела каскадерская крепость.

В службу экстренного вызова "112" поступило сообщение о пожаре на территории парка приключений "Мастер Панин". Горел павильон каскадерской крепости "Сетуньский стан". Площадь пожара составила более 400 кв.м. Для ликвидации возгорания были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона. Во время тушения произошло обрушение конструкций.

Благодаря слаженным действиям столичных пожарных и спасателей огонь удалось потушить в короткие сроки. Пострадавших нет.