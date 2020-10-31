Около 50 тысяч "умных" фонарей установят в Москве до конца года

До конца 2020 года энергетики установят в Москве около 50 тысяч "умных" фонарей, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых "умных фонарей", - отметил Петр Бирюков.

Он пояснил, что в светильники встраиваются специальные контроллеры - небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями.

Благодаря им диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или погас.

Заместитель Мэра подчеркнул, что информация о нарушении в работе фонаря сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки.

Петр Бирюков сообщил, что в настоящее время на центральных улицах, вылетных магистралях и участках МКАД установлено около 70 тысяч "умных фонарей", что составляет примерно 11% от общего числа городских светильников.

"До конца года запланирована установка еще порядка 50 тысяч, в ближайшие пять лет все уличные фонари будут оборудованы контролерами, то есть станут "умными", - подчеркнул он. Параллельно ведется работа по оборудованию опор освещения радиометками для сбора сведений о светильниках.

"В этом году будет установлено почти 85 тысяч беспроводных идентификаторов, - рассказал Петр Бирюков. - Благодаря им специалисты смогут быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря, материал, из которого он изготовлен".