Проезд по выделенкам Москвы запретят для частного транспорта с 7 ноября

С субботы, 7 ноября, проезд по выделенным полосам движения будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Демонтаж оставшихся знаков уже начался. Камеры начнут выписывать штрафы начиная с 7 ноября. Размер штрафа за выезд на выделенные полосы составляет 3 тысячи рублей.

Ожидается, что благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках. Сейчас в среднем за сутки по выходным дням по выделенным полосам передвигается более 700 тысяч пассажиров наземного транспорта, и более 250 тысяч пассажиров такси. До пандемии коронавируса эти цифры составляли 1,8 млн и 630 тысяч соответственно.

Единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов.