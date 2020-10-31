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31.10.2020 / 19:12
Текст: Ирина Огилько

Проезд по выделенкам Москвы запретят для частного транспорта с 7 ноября

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

С субботы, 7 ноября, проезд по выделенным полосам движения будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Демонтаж оставшихся знаков уже начался. Камеры начнут выписывать штрафы начиная с 7 ноября. Размер штрафа за выезд на выделенные полосы составляет 3 тысячи рублей.

Ожидается, что благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках. Сейчас в среднем за сутки по выходным дням по выделенным полосам передвигается более 700 тысяч пассажиров наземного транспорта, и более 250 тысяч пассажиров такси. До пандемии коронавируса эти цифры составляли 1,8 млн и 630 тысяч соответственно.

Единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов.

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