"Ростов" обыграл "Спартак" благодаря голу Мамаева

Лидер чемпионата России "Спартак" проиграл на своем поле "Ростову" (0:1) в матче 13-го тура. Единственный мяч забил Павел Мамаев.

"Ростов" - один из самых неудобных соперников "красно-белых" в последнее время. Посудите сами: в предыдущих четырех встречах в рамках Премьер-лиги "желто-синие" трижды победили и один раз команды поделили очки.

Казалось, у "Спартака" были неплохие шансы прервать эту неудачную серию. Москвичи идут на первом месте, в нынешнем сезоне потерпели лишь одно поражение, да и потерь кадровых у Доменико Тедеско не было. В то же время "Ростов" относительно недавно продал нескольких лидеров, а на прошлых выходных проиграл дома одному из аутсайдеров чемпионата "Химкам" (0:2).

Тем удивительнее было наблюдать за тем, как складывалась игра на Тушино. За весь матч, спартаковцы, по сути, создали один голевой момент: в начале второй половины вышедший на замену Александр Соболев здорово принял мяч у чужой штрафной и пробил, но чуть мимо. Ну а единственный гол в игре в середине первого тайма с передачи Романа Еременко забил Мамаев.

Таким образом, уже завтра "Зенит" может догнать в турнирной таблице "Спартак" (27 очков). Для этого питерцам необходимо победить на выезде "Химки". Что касается "Ростова", то команда Валерия Карпина с 23 очками поднялась на четвертое место.