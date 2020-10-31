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Рубрика: Экономика

Сергей Аноприенко: Как избежать штрафа до 500 тысяч, вернувшись из леса

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Читайте внимательно Памятку для граждан, осуществляющих заготовку и сбор валежника для собственных нужд, она опубликована на сайте Рослесхоза. Такой совет дал глава ведомства Сергей Аноприенко. Во время "Делового завтрака" в "Российской газете" мы показали видеосюжет, как раз посвященный этой проблеме.

Закон, в соответствии с которыми валежник отнесен к недревесным лесным ресурсам, был принят два года назад. Однако в "РГ" продолжают поступать вопросы: "Что же все-таки считать валежником?" Можно ли, например, отнести к нему сухостой?

Фото: Александр Корольков
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Вопрос серьезный. Поскольку ошибка может стоить человеку от 4 до 500 тысяч рублей штрафа. В первом случае - по статье 8.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях - незаконная рубка, повреждение лесных насаждений. Во втором случае - по статье 260 Уголовного кодекса РФ - незаконная рубка лесных насаждений.

Так как людям понять, что такое валежник, а что - нет. Что можно нести домой для личных нужд с прогулки из леса, а чего нельзя?

Сергей Аноприенко пояснил, что на данный момент уже утверждены правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, которые все разъясняют. Есть соответствующий приказ Минприроды. А на сайте Рослесхоза имеется памятка о том, что считается валежником, в которой все доходчиво расписано.

Заметим, и наглядно показано на многочисленных фотографиях.

- А сухостой можно приравнять к валежнику? - задаю я часто встречающийся у наших читателей вопрос.

Фото: Руслан Шамуков / ИТАР-ТАСС
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- Ответ в самом корне слова "валежник" и "сухостой", - пояснил глава Рослесхоза. - Если сухостой от слов "сухо" и "стоять", то валежник, все-таки, от существительного "валежина". Это то, что лежит на поверхности земли: остатки стволов деревьев, ветки. Поэтому сухие, стоящие на корню деревья, являются сухостоем, а не валежником.

Так что собирать сучья, хоть и от погибших деревьев можно только с земли. Пока дерево стоит и не упало по естественным причинам, к "недревесным лесным ресурсам", собираемым свободно и бесплатно, оно не относится.

"Да, надо ждать, когда упадет", - уточнил Сергей Аноприенко.

Полный текст "Делового завтрака" с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Сергеем Аноприенко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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