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31.10.2020 / 11:18
Текст: Сергей Бабкин

В "Лужниках" откроют новый спортцентр

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Еще один спортивный объект появится в "Лужниках". Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в Международном центре самбо и бокса уже готовы фундаменты, ведутся монолитные работы.
Фото: Сергей Михеев/РГ
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"В скором времени начнется монтаж перекрытий. Металлические фермы весом 70 тонн и шириной 40 метров сначала смонтируют, затем поднимут для установки", - сказал вице-мэр.

По проекту в центре боевых искусств будет зал для соревнований на три ковра с трибунами на 1600 зрителей, тренировочная зона, бассейн и универсальный спорткомплекс.

Интересно, что центры самбо и бокса будут функционировать независимо друг от друга, но при этом их объединит общий фасад. Витражное остекление тренировочных залов позволит наблюдать за спортсменами даже пределами здания.

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