31.10.2020 / 11:18
В "Лужниках" откроют новый спортцентр
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Еще один спортивный объект появится в "Лужниках". Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в Международном центре самбо и бокса уже готовы фундаменты, ведутся монолитные работы.
"В скором времени начнется монтаж перекрытий. Металлические фермы весом 70 тонн и шириной 40 метров сначала смонтируют, затем поднимут для установки", - сказал вице-мэр.
По проекту в центре боевых искусств будет зал для соревнований на три ковра с трибунами на 1600 зрителей, тренировочная зона, бассейн и универсальный спорткомплекс.
Интересно, что центры самбо и бокса будут функционировать независимо друг от друга, но при этом их объединит общий фасад. Витражное остекление тренировочных залов позволит наблюдать за спортсменами даже пределами здания.