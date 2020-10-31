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31.10.2020 / 10:52
Текст: Сергей Бабкин

В Москве появится новый железнодорожный вокзал

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Весной 2021 года в Москве появится новый железнодорожный вокзал на базе ТПУ "Черкизово".
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Власти Москвы назвали сроки появления нового метро на западе

Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, это будет транспортный хаб, с которого поезда отправятся по восточному направлению.

"Ведется строительство вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК и двух пассажирских платформ для остановки дальних поездов, - сказал вице-мэр. - Задействуем для этого третий путь центрального кольца".

По оценкам властей, появление нового терминала частично разгрузит Курский вокзал для присоединения его к МЦД-2 и будущего МЦД-4.

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