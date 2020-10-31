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31.10.2020 / 10:50
Текст: Сергей Бабкин

В Москве построят еще одну вылетную магистраль

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

На юго-востоке Москвы появится еще одна вылетная магистраль, дублер Люблинской улицы. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, проект получил положительное заключение Москомэкспертизы.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Трасса протяженностью 15 километров с тремя полосами в каждом направлении пройдет от ТТК до развязки МКАД-Бесединское шоссе", - подчеркнул Андрей Бочкарев. По его оценкам, магистраль разгрузит юго-восточный сектор города, обеспечит новыми маршрутами районы Печатники, Люблино, Марьино, Южнопортовый и даст импульс для редевелопмента промзон "Южный порт" и "Люблино".

Отметим, что это будет уже 25 вылетная магистраль в мегаполисе.

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