В Москве зарегистрировано 4952 новых случая COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 4952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки из стационаров города выписано 1310 пациентов. За сутки в больницы поступило 1070 жителей с COVID-19. Таким образом число выписанных превысило число госпитализированных на 22,4%.

Среди вновь выявленных случаев 12,6% - у детей, 43,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30% - от 46 до 65, еще 9,8% - от 66 до 79, 3,9% -старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.